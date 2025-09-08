ENEM 2025

O que é TRI? Entenda como funciona o sistema de notas do Enem

Teoria de Resposta ao Item avalia não só o número de acertos, mas a coerência do desempenho do candidato nas questões da prova

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) não utiliza um sistema de correção simples, baseado apenas na soma de acertos. Em vez disso, a prova é corrigida com base na Teoria de Resposta ao Item (TRI), modelo estatístico que busca medir não apenas o total de respostas corretas, mas também a coerência no padrão de acertos do estudante.

Esse sistema, adotado em exames de grande escala, garante maior precisão na avaliação, evitando que a nota seja distorcida por acertos ao acaso, o famoso chute.

Na prática, a TRI analisa a probabilidade de cada questão ser respondida corretamente de acordo com seu nível de dificuldade e o desempenho do candidato nas demais questões.

Como funciona a TRI no Enem?

A TRI classifica as questões em três níveis: fáceis, médias e difíceis. A expectativa é que, de forma geral, um candidato que acerta uma questão difícil também acerte as fáceis e médias. Caso contrário, o sistema interpreta o acerto das mais complexas como um possível chute, atribuindo uma pontuação menor.

“Por exemplo, se um candidato acertou 10 questões difíceis, 5 médias e 5 fáceis, e outro acertou 10 fáceis, 7 médias e 3 difíceis, o segundo é considerado mais coerente. O primeiro parece ter acertado algumas difíceis por sorte, já que errou muitas fáceis e médias. Por isso, sua nota será menor, mesmo com o mesmo número total de acertos”, exemplifica Francisco Moreira Júnior, professor de História e líder pedagógico da Plataforma Amplia.

Por que a TRI é importante?

Esse modelo garante que a prova seja mais justa, evitando que candidatos obtenham notas altas apenas por acertos aleatórios. A TRI permite avaliar de forma mais precisa o conhecimento real do estudante e sua capacidade de lidar com diferentes níveis de complexidade.

Além disso, como cada questão tem peso diferente dependendo da coerência do desempenho, a nota final do Enem não pode ser calculada apenas pela contagem de acertos, o que gera dúvidas entre candidatos.

Estratégias para se preparar

Para ter um bom resultado na TRI, o ideal é buscar um desempenho equilibrado em toda a prova. Isso significa:

  • Evitar deixar muitas questões fáceis em branco;
  • Manter atenção nas médias, que também são decisivas na coerência do desempenho;
  • Gerenciar o tempo, garantindo que todas as questões sejam lidas e respondidas.

