Redação do Enem

Redação do Enem: confira algumas dicas para escrever sobre qualquer tema

Valendo até mil pontos, a redação do Enem pode ajudar bastante na classificação final do candidato. O JC separou algumas orientações. Confira:

Aisha Vitória
Aisha Vitória
Publicado em 05/09/2025 às 19:03
Notícia
Freepik
Redação do Enem: confira algumas dicas para escrever sobre qualquer tema FOTO: Freepik

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) continua sendo uma das principais portas de entrada para universidades no Brasil.

Em 2025, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) registrou mais de 4,8 milhões de inscritos, que farão as provas em novembro e dezembro.

Nesse cenário, a redação tem um grande valor. Valendo até mil pontos, ela pode ajudar bastante na classificação final do candidato.

Com base nessa perspectiva, o JC separou algumas orientações que ajudam os candidatos a enfrentar qualquer tema de redação com mais segurança.

Domínio da norma culta e treino da escrita

A escrita deve ser formal, clara e objetiva. Erros de ortografia, concordância ou pontuação comprometem a nota, já que o exame exige o pleno domínio da norma padrão da língua portuguesa.

Além disso, o uso correto de conectivos, a coesão e a progressão lógica das ideias são aspectos valorizados pela banca.

Por isso, além de praticar a escrita, é essencial revisar os textos produzidos, identificando pontos de melhoria.

Produzir redações semanais, corrigidas por professores ou simulando os critérios oficiais do Enem, ajuda a desenvolver clareza e objetividade.

É importante também praticar a gestão do tempo, já que o candidato dispõe de cerca de 1h30 para escrever durante a prova.

Outra estratégia é treinar a elaboração da proposta de intervenção, atendendo aos cinco elementos exigidos: agente, ação, modo/meio, finalidade e detalhamento.

Leia a proposta com atenção

Cada edição do Enem apresenta um tema acompanhado de textos motivadores. Interpretar esse material com cuidado evita que o candidato fuja do tema, o que pode levar à anulação da redação.

A leitura crítica ajuda a identificar a problemática central, orientar a tese e sustentar os argumentos ao longo do texto.

 

Leia Também

Pensamento crítico e boa argumentação

A banca busca candidatos capazes de refletir sobre questões sociais e propor soluções viáveis. Isso exige argumentos sólidos, contextualizados e livres de generalizações ou clichês.

Relacionar o tema a aspectos históricos, culturais, políticos ou econômicos demonstra maturidade crítica e fortalece a redação.

Repertório sociocultural diversificado

Para construir um bom repertório é preciso ter leituras variadas, como livros, artigos, jornais, obras clássicas e notícias atuais. Referências à Constituição Federal, dados de órgãos oficiais, pensadores ou marcos históricos enriquecem a argumentação.

Conectar o tema a diferentes áreas, como Filosofia, Sociologia, Literatura ou Ciências, também contribui para destacar o texto.

Com preparo contínuo, leitura diversificada e prática orientada, os estudantes aumentam as chances de alcançar um bom desempenho na redação do Enem.

Saiba como acessar o JC Premium

Tags

Dicas enem redação do Enem

Autor

Aisha Vitória
Publicado por
Aisha Vitória
amendonca@jc.com.br Mais informações

Sobre
Estagiária, cursando Comunicação Social – Jornalismo na Uninassau.

Comentários

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.