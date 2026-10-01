Enem 2026: o que revisar de eletricidade para a prova

Conta de luz, funcionamento de aparelhos e montagem de circuitos são situações que ajudam a dar sentido ao estudo de eletricidade. Para o Enem 2026, a revisão pode começar pelas relações entre tensão, corrente, resistência, potência e energia.

Entre os conhecimentos listados pelo Inep estão carga e corrente elétrica, Lei de Coulomb, campo e potencial elétrico. A matriz também cita capacitores, efeito Joule, Lei de Ohm, resistência elétrica e resistividade.

Há ainda circuitos elétricos simples, correntes contínua e alternada, medidores, símbolos convencionais e representação gráfica de circuitos. Potência e consumo de energia em dispositivos completam esse bloco de estudo.

As provas regulares do Enem 2026 ocorrerão em 8 e 15 de novembro. Os conteúdos de Física fazem parte de Ciências da Natureza, área aplicada no segundo domingo, 15 de novembro de 2026.

Por onde começar a estudar eletricidade



Um caminho é revisar primeiro o significado de cada grandeza e suas unidades. Depois, o candidato pode avançar para a leitura de circuitos e para as relações expressas pela Lei de Ohm, observando como uma mudança em uma grandeza afeta as demais.

Nos exercícios sobre consumo, é preciso diferenciar potência de energia. A matriz aponta os conhecimentos que podem orientar os estudos, sem estabelecer a quantidade de questões destinada a cada item.

Resumo

Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.

Revise tensão, corrente, resistência, potência e energia.

Treine a leitura de circuitos e seus símbolos.

Estude Lei de Ohm, efeito Joule e consumo elétrico.

Mais informações no site do Inep.



