Enem 2026: como estudar geometria sem decorar tudo

Uma planta baixa, a capacidade de uma embalagem ou a distância indicada em um mapa podem virar ponto de partida para uma questão de geometria. Na preparação para o Enem 2026, entender como as medidas se relacionam é tão importante quanto conhecer as fórmulas.
A matriz de referência publicada pelo Inep inclui figuras planas e espaciais, unidades de medida, escalas, comprimentos, áreas e volumes. Ângulos, posições de retas e simetrias também aparecem no documento.
O conteúdo ainda reúne congruência e semelhança de triângulos, Teorema de Tales, relações métricas nos triângulos, circunferências e trigonometria do ângulo agudo. A lista indica o campo de estudo, mas não informa quais assuntos aparecerão nem com que frequência.
A aplicação regular do Enem 2026 será realizada em 8 e 15 de novembro. Matemática integra o segundo dia, em 15 de novembro de 2026, ao lado de Ciências da Natureza.
Como montar a revisão de geometria
O estudante pode organizar os tópicos por blocos: figuras e ângulos; escalas e medidas; áreas e volumes; triângulos e circunferências. Essa divisão ajuda a perceber qual conceito está por trás de cada situação apresentada no enunciado.
Também é importante treinar a leitura de desenhos, esquemas e representações em duas dimensões. A própria matriz associa a geometria à solução de problemas do cotidiano e ao uso de grandezas e medidas.
Resumo
- Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.
- Revise escalas, unidades, áreas, volumes e ângulos.
- Inclua triângulos, circunferências, simetria e trigonometria básica.
- A matriz orienta a revisão, mas não prevê as questões da prova.
Mais informações no site do Inep.