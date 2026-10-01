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Enem 2026: como estudar geometria sem decorar tudo

Escalas, áreas, volumes, ângulos e semelhança de triângulos estão entre os conhecimentos indicados para Matemática.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 01/10/2026 às 16:48 | Atualizado em 01/10/2026 às 17:40
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Uma planta baixa, a capacidade de uma embalagem ou a distância indicada em um mapa podem virar ponto de partida para uma questão de geometria. Na preparação para o Enem 2026, entender como as medidas se relacionam é tão importante quanto conhecer as fórmulas.

A matriz de referência publicada pelo Inep inclui figuras planas e espaciais, unidades de medida, escalas, comprimentos, áreas e volumes. Ângulos, posições de retas e simetrias também aparecem no documento.

O conteúdo ainda reúne congruência e semelhança de triângulos, Teorema de Tales, relações métricas nos triângulos, circunferências e trigonometria do ângulo agudo. A lista indica o campo de estudo, mas não informa quais assuntos aparecerão nem com que frequência.

A aplicação regular do Enem 2026 será realizada em 8 e 15 de novembro. Matemática integra o segundo dia, em 15 de novembro de 2026, ao lado de Ciências da Natureza.

Como montar a revisão de geometria

O estudante pode organizar os tópicos por blocos: figuras e ângulos; escalas e medidas; áreas e volumes; triângulos e circunferências. Essa divisão ajuda a perceber qual conceito está por trás de cada situação apresentada no enunciado.

Também é importante treinar a leitura de desenhos, esquemas e representações em duas dimensões. A própria matriz associa a geometria à solução de problemas do cotidiano e ao uso de grandezas e medidas.

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Resumo

  • Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.
  • Revise escalas, unidades, áreas, volumes e ângulos.
  • Inclua triângulos, circunferências, simetria e trigonometria básica.
  • A matriz orienta a revisão, mas não prevê as questões da prova.

Mais informações no site do Inep.


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Enem 2026 geometria regras do enem

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Jefferson Albuquerque
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