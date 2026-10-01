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Enem 2026: boné, relógio e lápis devem ficar guardados

Edital traz uma lista de objetos que não podem permanecer com o candidato fora do envelope porta-objetos durante a aplicação.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 01/10/2026 às 16:42 | Atualizado em 01/10/2026 às 17:40
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Enem 2026: boné, relógio e lápis devem ficar guardados FOTO: Imagem de 8photo no Magnifíc

Relógio, lápis, borracha e régua podem fazer parte da rotina de estudos, mas não devem permanecer sobre a carteira no dia do Enem 2026. O edital determina que esses e outros itens sejam guardados no envelope porta-objetos entregue na sala.

A regra vale também para boné, chapéu, viseira, gorro, óculos escuros, corretivo, livros, anotações e caneta fabricada em material não transparente. O candidato ainda deve guardar o Cartão de Confirmação da Inscrição e a Declaração de Comparecimento, se estiver com esses documentos.

Celular, tablet, calculadora, fones de ouvido, relógios de qualquer tipo e outros aparelhos eletrônicos também precisam ficar no envelope. De acordo com o edital do Inep, os eletrônicos devem permanecer desligados, inclusive com alarmes desativados.

Na aplicação regular, marcada para 8 e 15 de novembro de 2026, o envelope deve ser lacrado, identificado e colocado debaixo da carteira desde a entrada na sala até a saída definitiva do local de prova.

O que pode ficar fora do envelope no Enem?

Para responder às questões e preencher os documentos da prova, o participante deve usar caneta esferográfica de tinta preta e corpo transparente. Materiais necessários por motivo de saúde ou para atendimento especializado podem passar por vistoria do chefe de sala, conforme as regras do edital.

Artigos religiosos, como véu, burca e quipá, também podem ser vistoriados de forma reservada. Por isso, vale separar com antecedência o que será usado durante a prova e o que precisará ser guardado.

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Resumo

  • Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.
  • Guarde lápis, borracha, régua, relógio, boné e materiais impressos.
  • Desligue celular e demais eletrônicos, inclusive os alarmes.
  • Mantenha o envelope lacrado e identificado debaixo da carteira.

Mais informações no site do Inep.


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Enem 2026 regras do enem

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