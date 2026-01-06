Medicina

Curso de Medicina da FPS une prática no SUS e formação médica humanizada

Curso pioneiro em Pernambuco aposta em metodologia ativa, prática precoce no IMIP e formação integral voltada aos desafios da saúde pública e privada

Publicado em 06/01/2026 às 11:37
A formação médica exige hoje muito mais do que domínio técnico. Em um cenário marcado por desigualdades, demandas complexas e avanço constante do conhecimento científico, ganha destaque o modelo de ensino que prepara profissionais capazes de enxergar o paciente de forma integral.

É nesse contexto que o curso de Medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) se consolida como referência no estado, combinando excelência acadêmica, compromisso social e uma proposta pedagógica alinhada às reais necessidades da saúde pública e privada.

Pioneira como o primeiro curso de Medicina particular de Pernambuco, a FPS construiu uma trajetória marcada pela qualidade do ensino e pela formação ética e humanizada. Ao longo da graduação, o estudante é estimulado a compreender o processo saúde doença considerando fatores biológicos, sociais, culturais e ambientais, desenvolvendo uma atuação médica mais sensível, crítica e resolutiva.

Graduação, vagas e mercado de trabalho

Autorizado pelo Ministério da Educação em 2005 e com reconhecimento renovado em 2018, o curso tem duração de seis anos em regime integral, somando 8.710 horas presenciais. São 192 vagas ofertadas anualmente, com ingresso por vestibular, transferência, PROUNI, FormaSUS e FIES, ampliando o acesso e reforçando o compromisso institucional com a democratização do ensino superior.

As atividades ocorrem tanto no campus da FPS quanto em diversos cenários da Rede SUS, tendo o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira como principal hospital de ensino. 

O IMIP amplia essa experiência ao oferecer um ambiente de aprendizado reconhecido nacionalmente. Maior hospital filantrópico do Brasil, a instituição atende exclusivamente pelo SUS e é referência para o Norte e Nordeste em diversas especialidades.

A integração entre ensino, pesquisa e extensão é outro eixo estruturante da formação. Os alunos participam de projetos científicos e ações extensionistas conectadas às demandas da população, o que fortalece a formação acadêmica e amplia a compreensão das realidades sociais. A inserção precoce nos serviços de saúde permite vivenciar, na prática, os diferentes níveis de atenção do SUS, da atenção primária à alta complexidade hospitalar.

Além da assistência, desenvolve ações comunitárias que alcançam milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade e projetos voltados à saúde indígena, proporcionando ao estudante uma formação profundamente conectada à realidade social.

A matriz curricular do curso é organizada a partir do perfil epidemiológico de Pernambuco, com foco em áreas estratégicas como atenção primária, vigilância em saúde, saúde mental, saúde da mulher, da criança, do idoso e do trabalhador. Essa estrutura permite que o futuro médico compreenda os principais problemas de saúde da população e atue com base em evidências científicas e nas políticas públicas vigentes.

Ao concluir a graduação, o egresso da FPS apresenta um perfil generalista, humanista e reflexivo, preparado para atuar na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, tanto no cuidado individual quanto coletivo.

A formação estimula uma atuação responsável, sensível às diferenças sociais e conectada às necessidades reais da população. Com capacidade de trabalhar em diferentes níveis de atenção, chega ao mercado apto a tomar decisões seguras, atuar com empatia e contribuir de forma concreta para o fortalecimento dos serviços de saúde e para a qualidade de vida das pessoas.

