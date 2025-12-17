FPS

Formação em Psicologia na FPS acompanha novas demandas da saúde mental no Brasil

Graduação em Psicologia com práticas reais desde o início, laboratórios modernos e integração com a rede de saúde e comunidades sociais.

Publicado em 17/12/2025 às 9:00
Imagem de aulas práticas no curso da FPS

Ao longo de seus 20 anos de história, a Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) tem se consolidado como uma das principais referências em formação na área da saúde no estado.

Dentro desse cenário, o curso de Psicologia se destaca por uma proposta pedagógica alinhada às novas demandas da saúde mental, com foco em ensino ativo, prática constante e integração entre teoria e experiência profissional.

Conheça mais sobre metodologias, espaços e perspectivas da graduação na instituição.

Matriz curricular atualizada

Os estudantes são constantemente inseridos em cenários reais de aprendizagem, com atividades práticas que ganham complexidade ao longo da graduação. Essa construção contínua do conhecimento foi fortalecida com a nova matriz curricular implementada em 2025, que organiza a formação em módulos interprofissionais e promove a articulação entre diferentes áreas da saúde.

A formação é sustentada por conteúdos atualizados e metodologias ativas que colocam o estudante como protagonista do processo de aprendizagem. A infraestrutura especializada reforça esse modelo, com laboratórios equipados com tecnologia avançada, fundamentais para o desenvolvimento das habilidades clínicas e analíticas.

“A FPS também se destaca pela robusta infraestrutura, que conta com laboratórios avançados, entre eles, os de Neurociência e Comportamento, Psicofarmacologia, Identidade Profissional, Tecnologia e Inovação em Saúde e Dinâmica das Relações. Esses espaços permitem que os futuros psicólogos tenham contato com tecnologias de ponta e ampliem sua capacidade de análise e intervenção clínica”, afirma a coordenadora do curso de Psicologia da FPS, Andréa Echeverria.

Andrea Echeverria, coordenadora da graduação em Psicologia da FPS

Andrea Echeverria, coordenadora da graduação em Psicologia da FPS

Incentivo à produção científica e projetos sociais

A produção científica é incentivada desde o início da graduação, com laboratório próprio de pesquisa e congresso estudantil anual. Projetos de extensão em comunidades como Ilha de Deus, Tijolos e Tijolinhos, além de iniciativas voltadas ao enfrentamento da violência de gênero, ampliam o compromisso social do curso.

“Outro diferencial é o CAAIS (Centro de Atenção e Aprendizagem em Saúde), ambiente interprofissional onde estudantes de diversos cursos discutem casos e realizam atendimentos supervisionados. Além disso, os campos de prática incluem instituições de referência, como o IMIP, e o Serviço Escola de Psicologia da FPS, atualmente em fase de implantação”, acrescenta Andréa.

A trajetória do curso é marcada por resultados concretos. O reconhecimento do MEC, aliado a um quadro docente experiente e a conexões institucionais relevantes, sustenta um desempenho consistente dos egressos em processos seletivos de residências e formações avançadas.

Esse cenário é fruto de um projeto pedagógico que valoriza o aprendizado contínuo, o contato real com a prática e uma abordagem cuidadosa do sujeito. A FPS, assim, constrói uma formação em Psicologia que dialoga com as demandas atuais da saúde mental e prepara profissionais capazes de transitar com segurança por diferentes espaços de atuação.

