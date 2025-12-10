Odontologia na FPS prepara profissionais para um mercado em transformação

A Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) é uma referência regional no ramo da formação em Odontologia, com uma metodologia que rompe com o ensino tradicional e entrega ao estudante uma vivência real da profissão desde os primeiros meses de curso.

O formato adotado pela instituição combina modernidade, prática qualificada e uma organização pedagógica que coloca o aluno frente a diferentes cenários de atuação de forma muito mais rápida que o usual no país.

Formação integrada que une teoria e prática desde o primeiro período

A FPS estruturou a graduação em Odontologia por módulos que conectam conteúdos teóricos e atividades práticas em um mesmo eixo formativo.

Nada funciona de maneira fragmentada e isso amplia a compreensão do estudante sobre cada etapa do trabalho clínico. De acordo com a coordenadora do curso, Manoela Figueira, esse modelo tem impacto direto na maturidade acadêmica e técnica dos futuros profissionais.

“Nosso curso não é dividido em disciplinas, mas em módulos, onde toda a parte teórica está contextualizada com vivências práticas em laboratório e em cenários reais. Essa integração começa desde o primeiro período e faz toda a diferença na formação do estudante”, afirma.

Vivências em todos os níveis de assistência e presença ativa no ambiente hospitalar



Os alunos circulam por diversos contextos de cuidado, o que inclui unidades de saúde, clínicas especializadas e setores hospitalares. O IMIP é um dos principais parceiros nesse processo e garante espaço para práticas que são decisivas no preparo do cirurgião-dentista para demandas cada vez mais complexas da área.

“O estudante vivencia o cuidado em todos os níveis, e a experiência no hospital é um grande diferencial. O IMIP nos permite formar profissionais preparados também para esse cenário, que cresce cada vez mais”, destaca Manoela.

A FPS reúne professores com sólida experiência profissional e acadêmica. Mais de 80 por cento do corpo docente tem titulação stricto sensu e mais de 40 por cento são doutores.

A estrutura de ensino acompanha essa qualidade com laboratórios interprofissionais no CAAIS, práticas de simulação no CSIM e atendimentos na Clínica de Odontologia equipada com recursos atualizados, incluindo tecnologia a laser.

“O laser é um grande aliado, proporcionando procedimentos mais modernos e confortáveis para o paciente”, reforça a coordenadora.

Laboratórios completos e percurso formativo contínuo

Do primeiro ao sexto período, o estudante passa por uma ampla estrutura de laboratórios: Habilidades em Semiologia, Procedimentos, Imagem, Anatomia Digital, Anatomia em Modelo, Anatomia por Dissecção, Odontologia I e II, além de espaços de Microbiologia, Hematologia, Imunologia e Bioquímica.

A graduação ainda conta com laboratório para recursos digitais, estúdio para produção de conteúdos educacionais e ambientes dedicados à comunicação e práticas multidisciplinares.

Onde o cirurgião-dentista formado pela FPS pode atuar?

Projetos desenvolvidos no curso têm recebido destaque nacional, com premiações e convites para apresentações em eventos da área, como a reunião anual da ABENO (Associação Brasileira de Ensino Odontológico). A FPS também tem obtido menções honrosas ligadas à prática hospitalar, consolidando o diferencial do curso.

“A experiência do nosso estudante tem sido reconhecida em diferentes espaços, inclusive com menção honrosa em odontologia hospitalar. Isso mostra que estamos no caminho certo”, conclui Manoela.

O mercado oferece oportunidades em consultórios, clínicas privadas, unidades básicas de saúde, centros especializados, Unidades de Pronto Atendimento (UPA), hospitais, serviços de radiologia, planos de saúde, além de espaços de gestão, pesquisa e docência.

Há ainda áreas específicas como forças armadas, polícia militar, corpo de bombeiros e também a atuação autônoma.

