SSA 3: UPE divulga gabarito perliminar após prova de Matemática e Ciências da Natureza

Avaliação para terceiranistas aconteceu neste domingo (30), das 8h15 às 12h45, e contou com 45 questões de Matemática e Natureza e suas tecnologias

Samantha Oliveira
Samantha Oliveira
Publicado em 30/11/2025 às 17:06
Universidade de Pernambuco (UPE) | Foto: Divulgação
O Sistema Seriado de Avaliação, da Universidade de Pernambuco, promoveu a sua segunda e última fase da Etapa 3 neste domingo (30). Mais conhecida como SSA3, a prova é destinada aos estudantes do terceiro ano do Ensino Médio que desejam garantir uma vaga na UPE.

Em 2025, a instituição de ensino oferece 3.620 vagas distribuídas em 58 cursos de graduação. Na prova de hoje, os terceiranistas realizaram uma prova de 45 questões distribuídas entre Matemática e suas tecnologias e Ciências da Natureza.

O concurso contou com 14.416 estudantes inscritos. De acordo com a UPE, os dois dias de prova somaram 2.726 faltosos, totalizando um índice de abstenção de 18,91%.

Gabarito do SSA 3

A Diretoria de Processos Seletivos Acadêmicos da UPE divulgou o gabarito preliminar e o calendário de provas ainda neste domingo (30). Ambos podem ser acessados por meio deste link.

Divugação/Diretoria de Processos Seletivos Acadêmicos da UPE

Gabarito preliminar do SSA 2025 - Divugação/Diretoria de Processos Seletivos Acadêmicos da UPE

A TV Jornal promoveu uma live para comentários e um balanço geral do segundo dia de SSA 3, com a participação de professores do GGE nas disciplinas de Matemática, Física, Química e Biologia. Confira a seguir: 

 

A UPE informa que a lista de classificados deve ser divulgada a partir do dia 15 de janeiro de 2026, assim como a relação dos remanejáveis até o dia 22 de janeiro.

Mais informações podem ser adquiridas por meio do número 81) 3183-3660, no e-mail: processodeingresso@upe.br ou ainda no site: http://processodeingresso.upe.pe.gov.br.

Gabarito Matemática SSA

Samantha Oliveira
Samantha Oliveira
sloliveira@ne10.com.br Mais informações

