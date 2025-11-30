SSA 3: UPE divulga gabarito perliminar após prova de Matemática e Ciências da Natureza

O Sistema Seriado de Avaliação, da Universidade de Pernambuco, promoveu a sua segunda e última fase da Etapa 3 neste domingo (30). Mais conhecida como SSA3, a prova é destinada aos estudantes do terceiro ano do Ensino Médio que desejam garantir uma vaga na UPE.

Em 2025, a instituição de ensino oferece 3.620 vagas distribuídas em 58 cursos de graduação. Na prova de hoje, os terceiranistas realizaram uma prova de 45 questões distribuídas entre Matemática e suas tecnologias e Ciências da Natureza.

O concurso contou com 14.416 estudantes inscritos. De acordo com a UPE, os dois dias de prova somaram 2.726 faltosos, totalizando um índice de abstenção de 18,91%.

Gabarito do SSA 3

A Diretoria de Processos Seletivos Acadêmicos da UPE divulgou o gabarito preliminar e o calendário de provas ainda neste domingo (30). Ambos podem ser acessados por meio deste link.



Gabarito preliminar do SSA 2025 - Divugação/Diretoria de Processos Seletivos Acadêmicos da UPE

Live TV Jornal SSA 3

A TV Jornal promoveu uma live para comentários e um balanço geral do segundo dia de SSA 3, com a participação de professores do GGE nas disciplinas de Matemática, Física, Química e Biologia. Confira a seguir:

Classificados do SSA 2025

A UPE informa que a lista de classificados deve ser divulgada a partir do dia 15 de janeiro de 2026, assim como a relação dos remanejáveis até o dia 22 de janeiro.

Mais informações podem ser adquiridas por meio do número 81) 3183-3660, no e-mail: processodeingresso@upe.br ou ainda no site: http://processodeingresso.upe.pe.gov.br.