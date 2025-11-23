PRODUÇÃO TEXTUAL

Redação do SSA 3: professora destrincha tema da UPE sobre arte como mecanismo de inclusão social

Tema da Redação deste ano do SS3 foi "A arte é um poderoso mecanismo de inclusão social pela exploração de saberes e pela expressividade"

Paloma Xavier
Publicado em 23/11/2025 às 14:05 | Atualizado em 23/11/2025 às 15:28
'A arte é um poderoso mecanismo de inclusão social pela exploração de saberes e pela expressividade' é o tema da Redação do SSA 3 deste ano FOTO: Freepik

Estudantes do terceiro ano do Ensino Médio realizaram na manhã deste domingo (23) a prova de Redação do SSA 3 (Sistema Seriado de Avaliação), da UPE (Universidade de Pernambuco). O tema da produção textual foi "A arte é um poderoso mecanismo de inclusão social pela exploração de saberes e pela expressividade".

Proposta de redação do SSA 3 da UPE neste domingo (23) - Divulgação/UPE

A proposta, que pode ter assustado alguns feras, exige que o aluno pense sobre além da “arte por si só e da inclusão por si só”, destaca Fernanda Nascimento, professora de Redação do Colégio GGE.

“São eixos relacionados. O estudante também vai ter que também perpassar a questão da expressividade e dos saberes. Como essa arte influencia para o saber do aluno? Como ela é um veículo para ele se expressar? E a partir disso, como ela promove a inclusão social? Um tema complexo, mas ao mesmo tempo bastante objetivo. Não tem nenhuma dificuldade, nenhuma subjetividade, nenhuma pegadinha. Ele está bem objetivo para o aluno”, explica.

Quanto ao repertório sociocultural a ser abordado no texto, Fernanda elenca os que vêm imediatamente à mente: “Literatura, música, dança, poesia, pintura, artes plásticas. Tudo isso está relacionado ao tema”.

“Podemos trazer exemplos de atores que saíram da invisibilidade ou da pobreza e ganharam espaço social; músicos que ganharam espaço social; e também da expressividade em relação à arte da favela, o funk, o grafite que está pelas cidades - como essa arte pode promover essa inclusão de pessoas”, acrescenta.

Muitos alunos estão acostumados a elaborar proposta de intervenção, que é exigida na redação do Enem, mas não é obrigatória na prova da UPE. Para Fernanda, a criação dessa proposta vai de acordo com a ideia do aluno.

"Se o aluno problematiza o tema, se traz algum desafio a ser superado a partir desse tema, cabe uma proposta de intervenção. Mas se ele fala somente da importância dessa arte, como ela acontece, como ela promove a inclusão, pode ser que não caiba uma proposta de intervenção e ele faça apenas uma síntese do conteúdo, que é um uma retomada geral do que ele falou ao longo do texto para fazer o fechamento", detalha.

SSA 3

Mais de 14 mil estudantes se inscreveram para a última etapa do SSA 3, o processo de seleção tradicional da UPE. Eles concorrem a 1.810 vagas distribuídas em 58 cursos de graduação nos 12 campi da instituição.

Neste domingo (23), estudantes realizaram a prova de Redação e respondem a 45 questões de Linguagens e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. No próximo domingo (30), os candidatos realizam 45 questões de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

A classificação final no SSA é calculada pela média ponderada dos três anos, com os seguintes pesos: SSA 1 (Peso 3), SSA 2 (Peso 3) e SSA 3 (Peso 4).

