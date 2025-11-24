Nutrição na FPS: conheça o curso com prática real e nota máxima no MEC que prepara profissionais para o mercado

Na Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), a graduação em Nutrição vai muito além da sala de aula. Criado em 2013, o curso rapidamente tornou-se uma referência regional e nacional, recebendo conceito máximo do MEC.

Com a integração da metodologia ativa de Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), a instituição coloca o aluno como protagonista de seu aprendizado.

Laboratórios especializados, como Nutrição Enteral e Lactário, Tecnologia dos Alimentos e Nutrição e Comportamento Alimentar, reforçam ainda a vivência prática, estimulando competências técnicas e humanas.

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) funciona como campo de experiência permanente, permitindo aos alunos contato com diferentes níveis de atenção à saúde, da clínica e hospital à saúde coletiva e alimentação institucional.

O que esperar do curso de Nutrição na FPS?





Imagem de estudande durante análise MICROBIOLÓGICA na FPS - Divulgação/FPS

O corpo docente é majoritariamente formado por mestres e doutores, que atuam como mediadores do aprendizado, garantindo que o estudante esteja atualizado com as tendências científicas e as demandas do mercado.

A formação interprofissional aproxima os alunos dos demais cursos da saúde, fortalecendo o trabalho colaborativo e a visão integral do paciente. Do 1º ao 5º período, há vivência em diferentes áreas, tais como clínica, saúde coletiva e Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN), culminando em estágios supervisionados nos 7º e 8º períodos.

Esse percurso gradual permite que teoria e prática caminhem lado a lado, preparando nutricionistas capazes de atuar em diversas frentes da profissão.

O currículo estruturado em quatro eixos, Nutrição e Desenvolvimento Saudável, Nutrição no Processo Saúde-Doença, Qualidade dos Alimentos e Ética na Gestão, Ensino e Pesquisa, combina formação generalista com desenvolvimento crítico e ético.

Projetos de extensão aproximam os alunos da realidade do mercado, com ações comunitárias, campanhas de saúde e atividades no Centro de Atenção e Aprendizagem Interprofissional em Saúde (CAAIS) e IMIP.

“O egresso da FPS é reconhecido pela sua competência técnica, ética e pela capacidade de atuar de maneira inovadora e resolutiva. A vivência em cenários reais desde o início da graduação, associada à metodologia ativa, confere ao profissional formado pela FPS uma vantagem competitiva significativa — ele se apresenta ao mercado preparado para lidar com os desafios da prática profissional e para contribuir com a transformação da realidade em saúde, sempre com compromisso social e excelência científica” afirma a coordenadora do curso de Nutrição da FPS, Fabrícia Padilha.

Os profissionais formados atuam em hospitais, consultórios, academias, escolas, empresas e pesquisas, refletindo a formação integral e humanizada que a FPS promove na área de Nutrição.