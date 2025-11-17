Curso de Farmácia na Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) aposta em ensino dinâmico e atualizado com novas tecnologias

O curso de Farmácia da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) é referência nacional por unir inovação, prática e formação integral.

Há 17 anos, adota a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), primeira no país aplicada à formação farmacêutica, garantindo protagonismo do estudante e desenvolvimento do raciocínio crítico. A graduação rompe com o modelo tradicional, colocando o aluno no centro do aprendizado.

“Nosso foco é formar profissionais críticos, éticos e sensíveis às necessidades da população. O farmacêutico que formamos entende que seu papel vai além do hospital, da indústria, do balcão da drogaria ou do laboratório de diagnóstico — ele é um agente de transformação social e de cuidado integral”, destaca a coordenadora do curso, Flávia Morais, doutora em Ciências Farmacêuticas.

Aprendizado em ambientes reais e diversificados

O curso se destaca pela variedade de campos de prática, com estágios obrigatórios distribuídos em dez grandes áreas farmacêuticas. Os estudantes atuam em farmácias comunitárias, hospitalares, vigilância sanitária, distribuidoras, policlínicas, indústrias de medicamentos, cosméticos e alimentos, além de serviços de esterilização.

Mais de 40% da carga horária é dedicada a práticas em laboratórios especializados e projetos de extensão, assegurando preparo sólido e alinhado ao mercado. A FPS oferece laboratórios de ponta em comunicação, cuidado farmacêutico, empreendedorismo, toxicologia, imunologia, genética, bioinformática, modelagem molecular e manipulação de oncológicos e nutrição parenteral.

Mesa digital para anatomia, realidade virtual e horta de plantas medicinais e hortaliças complementam aulas, pesquisas e extensão, aproximando teoria e prática. “Nosso estudante tem contato direto com a prática desde o início do curso. Ele aprende em ambientes reais, como a Farmácia Universitária (Farma FPS), o Hospital IMIP e o Centro de Atenção à Saúde Interprofissional (CAAIS). Também temos convênios com indústrias farmacêuticas, de cosméticos, suplementos, laboratórios e com a grande rede do SUS municipal e estadual, garantindo uma formação completa e diversificada”, destaca Flávia Morais.



Além disso, o curso acumula premiações nacionais e regionais, como o Prêmio Jayme Torres do Conselho Federal de Farmácia, o Congresso Brasileiro de Ações e Cuidado Farmacêutico e o Encontro Nacional de Farmácias Universitárias. Alunos e docentes publicam em periódicos Qualis A e B e participam de capítulos de livros e e-books, reforçando a produção científica e a capacidade de inovar.

Extensão universitária e compromisso social

A FPS adota o método de Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), pioneiro em Pernambuco, onde a formação se dá de maneira ampla e completa - Divulgação/FPS

Projetos interprofissionais aproximam os estudantes da comunidade, incluindo uso de plantas medicinais, fitoterapia em doenças crônicas, práticas integrativas e complementares e empreendedorismo social. Iniciativas consolidadas, como “Uso racional de medicamentos: a informação é o melhor remédio” e “Corrente do Bem”, geram pesquisas, dissertações de mestrado e apresentações em congressos científicos, ampliando a visão sobre o cuidado integral.

“Essas experiências ampliam o olhar do nosso estudante, um futuro colega farmacêutico. Ele compreende que o cuidado não se limita à prescrição, mas envolve acolhimento, escuta e compromisso com a saúde coletiva”, ressalta a coordenadora.



O curso forma farmacêuticos aptos a atuar em hospitais, indústrias, laboratórios, farmácias comunitárias e na gestão da saúde, com inserção rápida no mercado. Ex-alunos conquistam vagas em concursos públicos, residências multiprofissionais, mestrado e doutorado, e atuam em instituições de referência como IMIP, Santa Joana, HC-USP, Sírio-Libanês e Hemobrás.

“Nosso compromisso é formar farmacêuticos capazes de atuar com competência técnica e sensibilidade humana. Ao cursar a graduação de Farmácia FPS, o estudante encontra um espaço de aprendizado, de descobertas e de transformação pessoal e social”, finaliza Flávia Morais.



O prazo para realizar o vestibular da FPS encerrou no dia 12 de novembro e as provas presenciais para entrar no curso acontecem nos dias 6 e 7 de dezembro. Mais informações estão disponíveis no site oficial da Faculdade Pernambucana de Saúde.