ENFERMAGEM

Enfermagem na FPS oferece formação com práticas em hospital-escola e inovação no aprendizado

Com metodologia inovadora e imersão no IMIP, a graduação em Enfermagem da FPS prepara enfermeiros com visão crítica e compromisso humano

Bianca Tavares
Bianca Tavares
Publicado em 10/11/2025 às 8:56
Notícia
Noberto J&uacute;nior
Imagem de aula na FPS FOTO: Noberto Júnior

Escolher Enfermagem é um ato de cuidado. Na Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), essa vocação ganha estrutura, inovação e propósito.

Com nota máxima (5) no MEC, o curso forma profissionais preparados para atuar com ética, sensibilidade e domínio técnico em todos os níveis de atenção à saúde, aspectos primordiais nos valores da instituição.

Estimulado a ser protagonista do próprio aprendizado, o estudante é preparado com uma formação que vai muito além da teoria, especialmente com a adesão da metodologia ativa Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), que coloca o aluno diante de situações reais de cuidado, promovendo o raciocínio clínico e o pensamento crítico.

Inserção prática e apoio ao aprendizado

ABP prevê etapas de tutoria na FPS | Foto: Divulgação/FPS

ABP prevê etapas de tutoria na FPS | Foto: Divulgação/FPS - ABP prevê etapas de tutoria na FPS | Foto: Divulgação/FPS

Os alunos vivenciam a Atenção Primária à Saúde (APS) assim que iniciam a graduação, e aprendem, na prática, o valor do acolhimento e da escuta. Do quarto período em diante, o cenário muda com a inserção do aluno na atuação em ambiente hospitalar.

“A partir do quarto período, ele inicia as atividades em ambiente hospitalar, tendo o IMIP como hospital-escola, referência em ensino e assistência. O curso mantém ainda parcerias institucionais com hospitais da rede pública e privada, como a UNIMED, o que amplia significativamente as oportunidades de estágio e empregabilidade. Como resultado, mais de 70% dos egressos estão inseridos no mercado de trabalho até um ano após a conclusão da graduação”, afirma Inês Melo, coordenadora da Vivência da Prática de Enfermagem.

Os estudantes contam com campos de prática diversificados, como o Centro de Atenção e Aprendizagem Interprofissional em Saúde (CAAIS), Centro de Simulação (Csim FPS/Albert Einstein), Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), emergências e maternidades conveniadas.

Leia Também

Há ainda a formação dos grupos tutoriais, com cerca de 12 estudantes, que favorecem a troca de experiências e o aprendizado colaborativo, marcas registradas da FPS.

Além disso, a FPS também oferece um ambiente de aprendizado completo, com laboratórios modernos de procedimentos de enfermagem, anatomia, comunicação (libras e inglês), recursos digitais e simulação realística, criados em parceria com o Hospital Albert Einstein.

Enfermagem para a comunidade

Como um dos pilares da instituição, a transformação social é fomentada através de ações como Uma Dose de Esperança, Amor que Vem do Peito e Saúde do Idoso, que promovem educação em saúde, prevenção de doenças e acolhimento comunitário.

A faculdade registrou uma média de 22 projetos de extensão cadastrados e, em 2025, 25 publicações científicas em periódicos indexados, reflexo da força da pesquisa e da integração entre ensino e sociedade. Segundo levantamento da instituição, mais de 70% dos egressos foram inseridos no mercado de trabalho com até 1 ano após a conclusão da graduação.

Como ingressar no curso de Enfermagem da FPS?

FPS está com inscrições abertas para o vestibular 2026.1 pelo site fps.edu.br/vestibular. O prazo final segue até 12 de novembro, e as provas presenciais acontecem nos dias 6 e 7 de dezembro.

Além de Enfermagem, há vagas para outras graduações na área da saúde, como Nutrição, Farmácia, Educação Física, Medicina, Fisioterapia, Psicologia e Odontologia.

A FPS também oferece pós-graduação lato sensu em áreas como Enfermagem em Oncoclínica e Mestrado Profissional em Educação para o Ensino na Área de Saúde, além de cursos de tecnólogo EAD em Tecnologia da Saúde.

Tags

FPS JC360 JC360 Home

Autor

Bianca Tavares
Publicado por
Bianca Tavares
bviana@jc.com.br Mais informações

Sobre
Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

Telefone:(81) 3413.6410

Comentários

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.