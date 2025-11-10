Enfermagem na FPS oferece formação com práticas em hospital-escola e inovação no aprendizado

Escolher Enfermagem é um ato de cuidado. Na Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), essa vocação ganha estrutura, inovação e propósito.

Com nota máxima (5) no MEC, o curso forma profissionais preparados para atuar com ética, sensibilidade e domínio técnico em todos os níveis de atenção à saúde, aspectos primordiais nos valores da instituição.

Estimulado a ser protagonista do próprio aprendizado, o estudante é preparado com uma formação que vai muito além da teoria, especialmente com a adesão da metodologia ativa Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), que coloca o aluno diante de situações reais de cuidado, promovendo o raciocínio clínico e o pensamento crítico.

Inserção prática e apoio ao aprendizado



ABP prevê etapas de tutoria na FPS | Foto: Divulgação/FPS - ABP prevê etapas de tutoria na FPS | Foto: Divulgação/FPS

Os alunos vivenciam a Atenção Primária à Saúde (APS) assim que iniciam a graduação, e aprendem, na prática, o valor do acolhimento e da escuta. Do quarto período em diante, o cenário muda com a inserção do aluno na atuação em ambiente hospitalar.

“A partir do quarto período, ele inicia as atividades em ambiente hospitalar, tendo o IMIP como hospital-escola, referência em ensino e assistência. O curso mantém ainda parcerias institucionais com hospitais da rede pública e privada, como a UNIMED, o que amplia significativamente as oportunidades de estágio e empregabilidade. Como resultado, mais de 70% dos egressos estão inseridos no mercado de trabalho até um ano após a conclusão da graduação”, afirma Inês Melo, coordenadora da Vivência da Prática de Enfermagem.

Os estudantes contam com campos de prática diversificados, como o Centro de Atenção e Aprendizagem Interprofissional em Saúde (CAAIS), Centro de Simulação (Csim FPS/Albert Einstein), Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), emergências e maternidades conveniadas.

Há ainda a formação dos grupos tutoriais, com cerca de 12 estudantes, que favorecem a troca de experiências e o aprendizado colaborativo, marcas registradas da FPS.

Além disso, a FPS também oferece um ambiente de aprendizado completo, com laboratórios modernos de procedimentos de enfermagem, anatomia, comunicação (libras e inglês), recursos digitais e simulação realística, criados em parceria com o Hospital Albert Einstein.

Enfermagem para a comunidade

Como um dos pilares da instituição, a transformação social é fomentada através de ações como Uma Dose de Esperança, Amor que Vem do Peito e Saúde do Idoso, que promovem educação em saúde, prevenção de doenças e acolhimento comunitário.

A faculdade registrou uma média de 22 projetos de extensão cadastrados e, em 2025, 25 publicações científicas em periódicos indexados, reflexo da força da pesquisa e da integração entre ensino e sociedade. Segundo levantamento da instituição, mais de 70% dos egressos foram inseridos no mercado de trabalho com até 1 ano após a conclusão da graduação.

Como ingressar no curso de Enfermagem da FPS?

A FPS está com inscrições abertas para o vestibular 2026.1 pelo site fps.edu.br/vestibular. O prazo final segue até 12 de novembro, e as provas presenciais acontecem nos dias 6 e 7 de dezembro.

Além de Enfermagem, há vagas para outras graduações na área da saúde, como Nutrição, Farmácia, Educação Física, Medicina, Fisioterapia, Psicologia e Odontologia.

A FPS também oferece pós-graduação lato sensu em áreas como Enfermagem em Oncoclínica e Mestrado Profissional em Educação para o Ensino na Área de Saúde, além de cursos de tecnólogo EAD em Tecnologia da Saúde.

