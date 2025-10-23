Vestibular

Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) inicia inscrições para vestibular 2026.1; veja como se inscrever

Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) segue como referência em ensino humanizado e inicia processo seletivo para 2026.1 com vagas para Medicina e mais

Publicado em 23/10/2025 às 7:54
FPS abre inscrições para cursos na área de saúde

Depois de quase duas décadas formando profissionais que transformam o cuidado em vocação, a Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) abre novas inscrições para o vestibular de 2026.1.

Reconhecida por ser a primeira instituição particular a oferecer o curso de Medicina em Pernambuco, a FPS mantém o foco na excelência acadêmica e na prática humanizada, garantindo profissionais qualificados, aptos e empáticos para o ramo da saúde.

Veja mais abaixo informações completas sobre a instituição e como se inscrever para a prova, que será dividida por cursos e ocorre nos dias 06 e 07 de dezembro.

Vestibular para Saúde em Pernambuco com práticas no IMIP

Acervo FPS/Divulgação
Há 65 anos, IMIP é referência em saúde no Estado de Pernambuco - Acervo FPS/Divulgação

O processo seletivo atual oferece vagas para todos os cursos de graduação da FPS, sendo eles:

  • Medicina, Educação Física, Enfermagem, Nutrição, Farmácia, Odontologia, Fisioterapia e Psicologia.

A seleção presencial através da realização da prova é a única forma de ingresso para o curso de Medicina, que assim como as outras opções, tem o IMIP (Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira) como principal campo de prática, um dos maiores complexos hospitalares de ensino da América Latina.

Desde 2005, a FPS se destaca por unir teoria e prática desde o primeiro período, utilizando uma das metodologias mais adotada entre as universidades de referência mundial. “O projeto pedagógico está ancorado nos princípios da metodologia ativa, através da Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), o mesmo adotado nas melhores universidades do mundo”, explicou Gilliatt Falbo, coordenador acadêmico da faculdade.

O vestibular é apenas a primeira etapa de muitas na vida dos acadêmicos da área. “O aprendizado na FPS tem quatro pilares: a educação interprofissional; avaliações diferentes, com testes cognitivos, de consulta e de habilidade; simulações; e responsabilidade social”, detalha Gilliatt.

Metodologia que aproxima o aluno da realidade da saúde

DIVULGAÇÃO
Com 30 consultórios que atendem de bebês a idosos, a clínica Odonto FPS funciona de segunda a quinta-feira, das 13h às 16h - DIVULGAÇÃO

A experiência é a chave principal para a formação de um bom profissional, que tenha comprometimento com a mudança ativa na qualidade de vida da sociedade.

Portanto, os estudantes da FPS vivenciam o cotidiano das unidades de saúde, clínicas e hospitais, desenvolvendo empatia e técnica em contextos reais. “O aluno já possui vivência prática desde o primeiro período”, reforça o coordenador.

Entre os diferenciais estão laboratórios de última geração, simulações realistas e uma estrutura de ensino que integra o cuidado humano às demandas do mercado. Na Medicina, o foco é preparar profissionais éticos, capacitados e comprometidos com o bem-estar social, com mensalidade mais acessível em comparação a outras faculdades particulares da região.

Estrutura completa, inovação e compromisso social

Jailton Jr/ JC Imagem

FPS - Jailton Jr/ JC Imagem

Com mais de 30 mil metros quadrados de área construída, a FPS cresceu mantendo a qualidade como prioridade. O campus abriga espaços modernos como o Centro de Simulação, a Clínica Fisio, a Clínica Odonto FPS, o Farma FPS, o FOZ – Centro de Inovação em Saúde e Educação, e o Centro de Atenção e Aprendizagem Interprofissional em Saúde (CAAIS).

Além das graduações, a faculdade oferece cursos de pós-graduação lato sensu em áreas como Audiologia Clínica, Enfermagem em Oncoclínica, Farmácia em Oncologia, Fisioterapia em
Neonatologia e Pediatria, Medicina Paliativa, Nutrição Clínica, Psicologia Hospitalar e MBA
Executivo em Gestão da Saúde e mais, além de mestrados profissionais em Educação e Psicologia da Saúde e o formato EAD para Tecnologia da Saúde.

Bolsas de estudo

A FPS é uma instituição comunitária e sem fins lucrativos, o que significa que todos os recursos são reinvestidos em ensino, pesquisa e estrutura, e já conta com cerca de 2.200 alunos matriculados. Desde sua fundação, concede bolsas de estudo de 50% a 100%, além de adesão ao Prouni.

“Somos uma instituição comunitária e sem fins lucrativos, por isso, tudo que recebemos, reinvestimos. Não temos filiais, nem seremos rede, as vagas não crescerão tanto. Queremos primar pela qualidade”, destacou Maria Cecília Figueira, diretora-presidente da FPS.

Inscrições e mais informações

As inscrições para o vestibular 2026.1 estão disponíveis no site fps.edu.br/vestibular. Os interessados podem se candidatar até o fim do período de inscrição, no dia 12 de novembro, e participar da prova presencial no Recife, que acontecerá nos dias 06 e 07 de dezembro, das 15h15 às 19h15.

A avaliação será dividida em dois grupos:

  • Grupo 1 (07/12/2025 – domingo): Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia e Psicologia.
  • Grupo 2 (06 e 07/12/2025 – sábado e domingo): Medicina.

A divulgação do resultado final está prevista para 19 de dezembro de 2025, junto com o edital de matrícula. O cronograma completo das provas está disponível no site oficial da FPS.

Bianca Tavares
