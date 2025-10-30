Curso de Educação Física na FPS alia qualidade reconhecida com nota máxima no MEC e empregabilidade

Formar profissionais preparados para transformar a vida das pessoas por meio do movimento é o propósito do curso de Educação Física da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS).

Integrado ao portfólio de graduações da instituição desde o final de 2021, o curso conquistou, em poucos anos, nota máxima (5) do MEC, resultado que reflete a excelência do corpo docente e o compromisso com uma formação acadêmica competente, pautada em valores éticos, morais e na valorização do ser humano.

Inovação, tecnologia e aprendizado prático desde o primeiro período



Imagem de aulas práticas no curso de Educação Física na FPS - Divulgação/FPS

O curso foi pensado para quem quer viver a profissão desde o início, assim sendo, a metodologia prioriza a experiência prática, com estágios e projetos em academias, clubes esportivos e empresas do setor de saúde e bem-estar.

“O curso de Educação Física da FPS se destaca por uma formação sólida, humanizada e alinhada às demandas contemporâneas do mercado da saúde e da educação. Nossos estudantes contam com uma estrutura moderna, laboratórios equipados e uma matriz curricular atualizada, que integra teoria e prática desde os primeiros períodos”, afirma a coordenadora do curso, Cristianne Tomasi.

Os estudantes atuam em academias-escola, clínicas, escolas parceiras e projetos de extensão comunitária, o que favorece o desenvolvimento de competências técnicas e sociais essenciais à atuação profissional.

“Cerca de 90% de professores mestres e doutores, que aliam experiência prática e produção científica, garantindo um ensino de excelência e uma formação que prepara o egresso para ser protagonista em diferentes contextos profissionais”, complementa Cristianne.



Para analisar e aprimorar o desempenho físico, a FPS aposta em tecnologia de ponta. Os alunos têm acesso a laboratórios modernos de biomecânica, cinesiologia e avaliação física, além da FPS Gym, academia de mais de 800 m² equipada com cerca de 60 instrumentos de última geração para acompanhamento e estudo do movimento humano.

A estrutura ainda inclui ginásio poliesportivo, quadras de tênis, pista de atletismo e piscina semiolímpica, oferecendo um ambiente completo para aprendizado e experimentação.

Formação conectada ao mercado e ao empreendedorismo

Outro diferencial importante de destacar é o incentivo constante para que o aluno desenvolva seus próprios projetos e construa uma mentalidade empreendedora desde o início da formação com soluções criativas para os desafios do mercado.



Essas ações são possíveis graças às parcerias com instituições renomadas, como CLUB 17, Santé, Companhia Atlética, Sport Club do Recife e Instituto Autismo, entre outras. O curso ainda oferece certificações complementares em personal training, gestão esportiva e treinamento funcional.

O projeto IMIP, Atletas, Comunidade e Lazer leva treinos gratuitos, avaliações físicas e acompanhamento clínico à população local, promovendo saúde e combate ao sedentarismo, uma das formas de impacto social promovida pela instituição.

A faculdade também realiza a Jornada Acadêmica de Educação Física, evento voltado à divulgação científica e à conscientização sobre a importância da atividade física na prevenção de doenças.



Como ingressar para Educação Física na FPS?



Imagem de aulas práticas no curso de Educação Física na FPS - Divulgação/FPS

As inscrições para o Vestibular 2026.1 da FPS já estão abertas e podem ser feitas pelo site fps.edu.br/vestibular, com prazo final para o mês de novembro. A prova acontece no Recife, nos dias 6 e 7 de dezembro.

Além do curso de Educação Física, a FPS oferece graduações em Medicina, Enfermagem, Nutrição, Psicologia, Fisioterapia, Farmácia e Odontologia. A instituição, que é sem fins lucrativos, conta com mais de 2.200 alunos matriculados e oferece bolsas de 50% a 100%, além da adesão ao Prouni.

Também integra oportunidades de pós-graduação e programas de pesquisa, ampliando trajetórias acadêmicas e profissionais, e fortalecendo a empregabilidade e as capacidades de liderança no campo da saúde.

A combinação entre corpo docente qualificado, infraestrutura de excelência e oportunidades reais de atuação faz da graduação na FPS uma escolha sólida para quem deseja ingressar no mercado com uma visão humanizada e rica em experiências.

