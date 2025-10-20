3 estratégias para ganhar tempo na prova do Enem

O Enem 2025 se aproxima, e os candidatos iniciam os processos de revisão. Em cada dia do Exame, o candidato deve responder 90 questões (além da redação no primeiro dia).

Com tantas questões, fica difícil saber como administrar o tempo para alcançar uma boa nota.

A seguir, confira 3 estratégias para otimizar seu tempo e evitar a correria no final.

Enem 2025

Algumas dicas são:

1. Comece pelas questões mais fáceis

Um dos métodos mais eficientes é resolver primeiro o que você domina. Assim, você garante pontos de primeira e ganha confiança no início da prova.

Deixar as perguntas mais difíceis para o final evita o desgaste mental logo de cara e ajuda a manter o ritmo.

2. Organize o tempo pelas matérias

Cada prova reúne diferentes áreas do conhecimento. Por exemplo, no primeiro dia, Linguagens e Ciências Humanas, e no segundo, Matemática e Ciências da Natureza.

Uma boa estratégia é dividir o tempo em blocos. Assim, você evita passar tempo demais em uma disciplina e deixar outras sem atenção.

Por exemplo, reserve 2h30 para Ciências da Natureza, 2h para Matemática e 30 minutos para revisar e preencher o gabarito.

3. Gerencie o tempo da redação

No primeiro dia, a redação é a estrela para os candidatos. Uma boa estratégia consiste em:

Usar 5 minutos para ler e anotar ideias sobre o tema;

Reservar 40 minutos para escrever e revisar;

Voltar às questões com a cabeça mais leve.

Treinar a redação com tempo cronometrado nas semanas anteriores ajuda muito a reproduzir o mesmo ritmo no dia da prova.

