3 estratégias para ganhar tempo na prova do Enem

Com 90 questões objetivas em cada dia de prova, os estudantes precisam aprender a gerenciar melhor o tempo para conseguir finalizar todo o teste

Fernanda Cysneiros
Fernanda Cysneiros
Publicado em 20/10/2025 às 16:46
O Enem 2025 se aproxima, e os candidatos iniciam os processos de revisão. Em cada dia do Exame, o candidato deve responder 90 questões (além da redação no primeiro dia).

Com tantas questões, fica difícil saber como administrar o tempo para alcançar uma boa nota.

A seguir, confira 3 estratégias para otimizar seu tempo e evitar a correria no final.

Enem 2025

Algumas dicas são:

1. Comece pelas questões mais fáceis

Um dos métodos mais eficientes é resolver primeiro o que você domina. Assim, você garante pontos de primeira e ganha confiança no início da prova.

Deixar as perguntas mais difíceis para o final evita o desgaste mental logo de cara e ajuda a manter o ritmo.

2. Organize o tempo pelas matérias

Cada prova reúne diferentes áreas do conhecimento. Por exemplo, no primeiro dia, Linguagens e Ciências Humanas, e no segundo, Matemática e Ciências da Natureza.

Uma boa estratégia é dividir o tempo em blocos. Assim, você evita passar tempo demais em uma disciplina e deixar outras sem atenção.

Por exemplo, reserve 2h30 para Ciências da Natureza, 2h para Matemática e 30 minutos para revisar e preencher o gabarito.

3. Gerencie o tempo da redação

No primeiro dia, a redação é a estrela para os candidatos. Uma boa estratégia consiste em:

  • Usar 5 minutos para ler e anotar ideias sobre o tema;
  • Reservar 40 minutos para escrever e revisar;
  • Voltar às questões com a cabeça mais leve.

Treinar a redação com tempo cronometrado nas semanas anteriores ajuda muito a reproduzir o mesmo ritmo no dia da prova.

enem Enem 2025 redação do Enem

Fernanda Cysneiros
Fernanda Cysneiros
No NE10 Interior e JC, sou jornalista especializada em benefícios sociais, como Bolsa Família e PIS. Minha missão é ajudar a população a se informar com credibilidade, além de auxiliar no setor de serviços e pagamentos.

Idiomas:Inglês, Espanhol e Francês

