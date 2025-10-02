Enem 2025: Vai fazer medicina? Veja 3 assuntos mais cobrados em Biologia

Com o mês de novembro se aproximando, os estudantes inscritos no Enem 2025 estão a todo vapor para revisar os assuntos que podem ser cobrados nas provas.

No segundo dia do Exame, marcado para 16 de novembro, serão aplicadas 90 questões - é a prova de Ciências da Natureza.

Para os estudantes que desejam seguir carreira na área da Saúde, em cursos como Biomedicina, Medicina ou Medicina Veterinária, é importante garantir uma boa pontuação no segundo dia.

Na seção de Biologia, há temas certeiros, que quase sempre são cobrados em prova:

1 - Ecologia

Entre os tópicos mais abordados estão o Fluxo de Energia e a Ciclagem da Matéria. Um tipo de questão clássica é o de identificar o papel de cada organismo numa cadeia ou teia alimentar.

2 - Genética

Neste tópico, é importante dar atenção a doenças ligadas ao sexo e perguntas relacionadas ao cruzamento envolvendo a possibilidade de filhos nascerem com determinada característica.

3 - Evolução

O estudante deve dar atenção à adaptação de espécies a mudanças ambientais. É importante revisar as teorias de Darwin (seleção natural) e Lamarck (uso e desuso).

Vale ressaltar que esse é apenas um comparitivo dos assuntos mais cobrados, selecionados com base em exames anteriores. É importante que a revisão seja completa e não leve em consideração apenas os tópicos citados.