Enem 2025: Como revisar e se dar bem na prova? Veja dicas

Na reta final para o Enem 2025 (Exame Nacional do Ensino Médio), é momento de consolidar tudo aquilo que já foi estudado durante o ano.

O grande segredo para se dar bem está em revisar com leveza e estratégia, reforçando os assuntos que você já domina.

Durante esse período, também é importante manter uma boa rotina de exercícios, que ajudam no relaxamento e na saúde mental.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem





Revisão Enem 2025

Nos dias 9 e 16 de novembro, os mais de 4,8 milhões de inscritos deverão responder a 180 questões objetivas, divididas nos dois dias de prova. A redação é aplicada no primeiro domingo (9).

A pouco mais de um mês para a prova, o ideal é focar em revisar os assuntos que mais caem no Enem, ou seja, aqueles com maior incidência.

E claro, manter a calma e revisar tudo com muita estratégia:

1. Faça técnicas de memorização

Foque em reforçar o que você já aprendeu e a identificar os pontos que ainda geram dúvida, sem tentar abrir novos assuntos mais difíceis. Por isso, aposte em:

Flashcards : Faça cartões com perguntas e respostas curtas para revisar a qualquer hora. Exemplo: "Qual a fórmula da função do 1º grau?";



: Faça cartões com perguntas e respostas curtas para revisar a qualquer hora. Exemplo: "Qual a fórmula da função do 1º grau?"; Mapas mentais : Prepare mapas para visualizar os temas.



: Prepare mapas para visualizar os temas. Provas antigas: Resolva questões de anos anteriores e observe os padrões de cobrança.

2. Monte uma rotina leve

Tente não se sobrecarregar nesse momento. Experimente montar um cronograma leve de revisão:

40 minutos de estudo

10 minutos de pausa

3 blocos por turno (manhã, tarde ou noite, dependendo do ritmo)

Para ajudar a memorizar ainda mais, aposte em post-its ou anotações coloridas para revisar antes de dormir.

3. Cuide da mente e do corpo

Um dos aspectos do bom rendimento nos estudos é saber cuidar da saúde mental e física. É válido ressaltar que o descanso também faz parte da preparação.

Por conta disso, procure dormir e comer bem, além de fazer pausas e apostar em exercícios.