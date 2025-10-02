Redação Enem: os 10 últimos temas e o que pode cair em 2025

Se você está se preparando para fazer o Enem 2025 (Exame Nacional do Ensino Médio), é importante estar por dentro dos temas cobrados nas redações de anos anteriores.

Para esta edição, mais de 4,8 milhões de estudantes estão inscritos, conforme divulgou o Ministério da Educação.

Enem 2025

O Exame é composto por quatro provas objetivas e uma prova de redação. Ao todo, são 180 questões objetivas, divididas igualmente entre os dois dias de prova - 9 e 16 de novembro.

Para a redação, o estudante deve desenvolver um texto dissertativo-argumentativo dentro do tema proposto.

"Nessa redação, você deverá defender um ponto de vista - uma opinião a respeito do tema proposto -, apoiada em argumentos consistentes, estruturados com coerência e coesão", explica a cartilha da Redação do Inep.

Segundo especialistas da área, alguns temas previstos para 2025 podem envolver o meio-ambiente, o uso de inteligência artificial e a saúde mental de jovens e adolescentes.

Últimos temas da redação do Enem

A seguir, confira os temas dos últimos 10 anos do Exame: