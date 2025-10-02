Redação Enem: os 10 últimos temas e o que pode cair em 2025

Se você está se preparando para fazer o Enem 2025 (Exame Nacional do Ensino Médio), é importante estar por dentro dos temas cobrados nas redações de anos anteriores.
Para esta edição, mais de 4,8 milhões de estudantes estão inscritos, conforme divulgou o Ministério da Educação.
Enem 2025
O Exame é composto por quatro provas objetivas e uma prova de redação. Ao todo, são 180 questões objetivas, divididas igualmente entre os dois dias de prova - 9 e 16 de novembro.
Para a redação, o estudante deve desenvolver um texto dissertativo-argumentativo dentro do tema proposto.
"Nessa redação, você deverá defender um ponto de vista - uma opinião a respeito do tema proposto -, apoiada em argumentos consistentes, estruturados com coerência e coesão", explica a cartilha da Redação do Inep.
Segundo especialistas da área, alguns temas previstos para 2025 podem envolver o meio-ambiente, o uso de inteligência artificial e a saúde mental de jovens e adolescentes.
Últimos temas da redação do Enem
A seguir, confira os temas dos últimos 10 anos do Exame:
- 2014: Publicidade infantil em questão no Brasil
- 2015: A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira
- 2016: Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil
- 2017: Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil
- 2018: Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet
- 2019: Democratização do acesso ao cinema no Brasil
- 2020: O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira
- 2021: Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil
- 2022: Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil
- 2023: Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil
- 2024: Desafios para a valorização da herança africana no Brasil
