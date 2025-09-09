Temas redação Enem anteriores: confira lista completa dos últimos anos

A redação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) é uma das etapas mais importantes da prova, já que pode definir a nota final dos estudantes.
O desafio vai além de escrever bem: é preciso apresentar argumentos consistentes, respeitar os direitos humanos e propor uma intervenção social viável.
Em 2024, por exemplo, o tema escolhido foi “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”, confirmado pelo ministro da Educação, Camilo Santana. Assim como em anos anteriores, o assunto trouxe à tona um tema de relevância social e cultural.
Para ajudar na preparação, reunimos todos os temas da redação do Enem anteriores, entre 2004 e 2024:
Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem
Temas de redação do Enem: veja a lista completa de 2004 a 2024
- 2004 – Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos meios de comunicação?
- 2005 – O trabalho infantil na realidade brasileira
- 2006 – O poder de transformação da leitura
- 2007 – O desafio de se conviver com a diferença
- 2008 – A máquina de chuva da Amazônia
- 2009 – O indivíduo frente à ética nacional
- 2010 – O trabalho na construção da dignidade humana
- 2011 – Viver em rede no século XXI: os limites entre o público e o privado
- 2012 – O movimento imigratório para o Brasil no século XXI
- 2013 – Efeitos da implantação da Lei Seca no Brasil
- 2014 – Publicidade infantil em questão no Brasil
- 2015 – A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira
- 2016 – Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil
- 2017 – Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil
- 2018 – Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet
- 2019 – Democratização do acesso ao cinema no Brasil
- 2020 – O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira
- 2021 – Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil
- 2022 – Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil
- 2023 – Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil
- 2024 – Desafios para a valorização da herança africana no Brasil.
Olhando para esse histórico, percebe-se que os temas buscam estimular reflexões sobre questões sociais, culturais e éticas, cobrando do candidato não apenas a habilidade de argumentar, mas também a capacidade de sugerir soluções viáveis para os problemas apresentados.