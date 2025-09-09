ENEM 2025

Temas redação Enem anteriores: confira lista completa dos últimos anos

Confira todos os temas da redação do Enem nos últimos 20 anos e entenda como os assuntos refletem debates sociais e culturais importantes.

09/09/2025
A redação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) é uma das etapas mais importantes da prova, já que pode definir a nota final dos estudantes.

O desafio vai além de escrever bem: é preciso apresentar argumentos consistentes, respeitar os direitos humanos e propor uma intervenção social viável.

Em 2024, por exemplo, o tema escolhido foi “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”, confirmado pelo ministro da Educação, Camilo Santana. Assim como em anos anteriores, o assunto trouxe à tona um tema de relevância social e cultural.

Para ajudar na preparação, reunimos todos os temas da redação do Enem anteriores, entre 2004 e 2024:

Temas de redação do Enem: veja a lista completa de 2004 a 2024

  • 2004 – Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos meios de comunicação?
  • 2005 – O trabalho infantil na realidade brasileira
  • 2006 – O poder de transformação da leitura
  • 2007 – O desafio de se conviver com a diferença
  • 2008 – A máquina de chuva da Amazônia
  • 2009 – O indivíduo frente à ética nacional
  • 2010 – O trabalho na construção da dignidade humana
  • 2011 – Viver em rede no século XXI: os limites entre o público e o privado
  • 2012 – O movimento imigratório para o Brasil no século XXI
  • 2013 – Efeitos da implantação da Lei Seca no Brasil
  • 2014 – Publicidade infantil em questão no Brasil
  • 2015 – A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira
  • 2016 – Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil
  • 2017 – Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil
  • 2018 – Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet
  • 2019 – Democratização do acesso ao cinema no Brasil
  • 2020 – O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira
  • 2021 – Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil
  • 2022 – Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil
  • 2023 – Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil
  • 2024 – Desafios para a valorização da herança africana no Brasil.

Olhando para esse histórico, percebe-se que os temas buscam estimular reflexões sobre questões sociais, culturais e éticas, cobrando do candidato não apenas a habilidade de argumentar, mas também a capacidade de sugerir soluções viáveis para os problemas apresentados.

