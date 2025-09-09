Enem 2025: principais conectivos que garantem clareza na redação

A redação é uma das etapas mais importantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Em 2025, assim como nos anos anteriores, os candidatos precisarão elaborar um texto dissertativo-argumentativo, demonstrando clareza, organização das ideias e domínio da norma culta da língua portuguesa.

Para alcançar uma boa nota, o uso adequado de conectivos desempenha um papel fundamental.

O que são conectivos?

Conectivos são palavras ou expressões que estabelecem relação entre frases e parágrafos, garantindo coesão e fluidez ao texto. Eles ajudam o leitor a compreender a progressão das ideias e a construção dos argumentos.

Principais tipos de conectivos para a redação do Enem 2025

Adição: além disso, outrossim, bem como, ainda, também.

Contraste/oposição: entretanto, contudo, porém, no entanto, todavia.

Causa e consequência: porque, já que, visto que, portanto, assim, dessa forma.

Comparação: da mesma forma, assim como, do mesmo modo, tal qual.

Conclusão: em síntese, logo, por fim, portanto, em conclusão.

Exemplificação: por exemplo, como, isto é, ou seja, a saber.

Ênfase: de fato, sem dúvida, certamente, vale destacar.

Por que usar conectivos corretamente?

O uso estratégico de conectivos ajuda a estruturar a redação de forma clara e persuasiva, o que impacta diretamente na avaliação das competências do Enem. Um texto bem encadeado demonstra maturidade argumentativa, facilitando a leitura e aumentando as chances de atingir notas mais altas.

Preparação é essencial

Com o Enem 2025 se aproximando, é importante que os estudantes pratiquem não apenas o conteúdo temático das redações, mas também a forma de escrever. Exercícios de produção textual e revisões constantes podem ajudar a fixar o uso correto desses elementos linguísticos.

