Enem 2025: principais conectivos que garantem clareza na redação

No Enem, o uso correto de conectivos é decisivo para a redação. Veja quais são os mais importantes para organizar ideias e fortalecer seus argumentos.

Jefferson Albuquerque
Publicado em 09/09/2025 às 16:15
Junior Pereira / Istock
Estudante fazendo um exame.

A redação é uma das etapas mais importantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Em 2025, assim como nos anos anteriores, os candidatos precisarão elaborar um texto dissertativo-argumentativo, demonstrando clareza, organização das ideias e domínio da norma culta da língua portuguesa.

Para alcançar uma boa nota, o uso adequado de conectivos desempenha um papel fundamental.

O que são conectivos?

Conectivos são palavras ou expressões que estabelecem relação entre frases e parágrafos, garantindo coesão e fluidez ao texto. Eles ajudam o leitor a compreender a progressão das ideias e a construção dos argumentos.

Principais tipos de conectivos para a redação do Enem 2025

  • Adição: além disso, outrossim, bem como, ainda, também.
  • Contraste/oposição: entretanto, contudo, porém, no entanto, todavia.
  • Causa e consequência: porque, já que, visto que, portanto, assim, dessa forma.
  • Comparação: da mesma forma, assim como, do mesmo modo, tal qual.
  • Conclusão: em síntese, logo, por fim, portanto, em conclusão.
  • Exemplificação: por exemplo, como, isto é, ou seja, a saber.
  • Ênfase: de fato, sem dúvida, certamente, vale destacar.

Por que usar conectivos corretamente?

O uso estratégico de conectivos ajuda a estruturar a redação de forma clara e persuasiva, o que impacta diretamente na avaliação das competências do Enem. Um texto bem encadeado demonstra maturidade argumentativa, facilitando a leitura e aumentando as chances de atingir notas mais altas.

Preparação é essencial

Com o Enem 2025 se aproximando, é importante que os estudantes pratiquem não apenas o conteúdo temático das redações, mas também a forma de escrever. Exercícios de produção textual e revisões constantes podem ajudar a fixar o uso correto desses elementos linguísticos.

