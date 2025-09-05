VESTIBULAR

Enem 2025: é possível zerar a redação? Confira os principais erros

A nota zero na redação pode ocorrer por diversos motivos, desde a fuga ao tema até o desrespeito aos direitos humanos; veja os principais casos

Maria Clara Trajano
Publicado em 05/09/2025 às 13:56
A redação é uma das etapas mais importantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Em muitos casos, ela representa o diferencial para alcançar uma vaga em universidades públicas ou conquistar bolsas em instituições privadas.

Mas junto à expectativa pela nota alta, existe também o receio de zerar o texto — algo que ainda gera muitas dúvidas entre os candidatos.

De acordo com os critérios do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), não há apenas um motivo que leva a nota zero. Diversas situações podem anular a redação, e a maioria delas está ligada ao descumprimento das regras básicas estabelecidas no edital.

Quais são os principais motivos para zerar a redação?

Entre as situações mais comuns que levam à anulação do texto estão:

  • Fuga total ao tema: quando o candidato escreve sobre um assunto que não guarda relação com a proposta apresentada;
  • Texto em branco ou com até sete linhas: não cumprir a extensão mínima resulta em nota zero;
  • Desrespeito aos direitos humanos: argumentos ou propostas que contrariem princípios fundamentais levam à anulação;
  • Inserção de desenhos, recados ou trechos desconectados: usar a folha para mensagens indevidas ou símbolos invalida a prova;
  • Texto em língua estrangeira: a redação deve ser escrita exclusivamente em português.

Como evitar esses erros?

A recomendação principal é ler atentamente o tema e a coletânea fornecida, garantindo que o texto se mantenha dentro da proposta. Também é essencial planejar a redação antes de começar a escrever, organizando a tese e os argumentos.

Além disso, manter um vocabulário adequado e respeitoso evita interpretações que possam sugerir desrespeito aos direitos humanos. Outro cuidado importante é revisar o texto antes de entregar, assegurando que a redação tenha coesão, coerência e o tamanho mínimo exigido.

Importância do cuidado com a redação

Mesmo que a nota zero não seja frequente, a atenção a esses detalhes é fundamental. Uma redação anulada compromete toda a pontuação do candidato, reduzindo drasticamente as chances de ingresso em programas como o Sisu, o Prouni e o Fies.

Por isso, além de estudar conteúdos de diferentes áreas, o candidato deve reservar tempo para praticar a produção textual, simulando temas e respeitando sempre os critérios estabelecidos pelo Enem.

