Enem 2025: saiba as datas das provas e da divulgação dos resultados

Provas do Enem 2025 serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro em todo o país, com exceção de três cidades do Pará

A contagem regressiva para o Enem 2025 (Exame Nacional do Ensino Médio) já começou. Assim como nas edições anteriores, as provas serão aplicadas em dois domingos consecutivos: 9 e 16 de novembro.

No primeiro dia (9/11), os candidatos farão as provas de Linguagens, Ciências Humanas e a redação. No segundo dia (16/11), será a vez de Matemática e Ciências da Natureza. O formato do exame está mantido: 180 questões objetivas e uma redação.

Por conta da COP30, os participantes das cidades paraenses de Belém, Ananindeua e Marituba farão as provas em 30 de novembro e 7 de dezembro.

Já o resultado do Enem 2025 será divulgado em janeiro de 2026, no Portal do Participante. A data exata será confirmada pelo Inep, mas, com base no modelo de 2024, é possível que os resultados saiam por volta do dia 13 de janeiro, às 10h, em coletiva de imprensa.

Itens obrigatórios para o dia da prova:

  • Documento com foto (RG, CNH ou passaporte)
  • Caneta esferográfica preta de material transparente
  • Em caso de perda de documentos: Boletim de Ocorrência emitido até 90 dias antes

É permitido levar celular, mas ele deve estar desligado e guardado no envelope fornecido pelo fiscal da sala.

 

