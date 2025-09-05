Dicas Enem

Enem 2025: Saiba o que o estudante pode e não pode levar para a prova

Com a contagem regressiva para o vestibular do Enem é importante saber o que o estudante pode, não pode e deve levar no dia da prova

Faltando menos de três meses para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), é hora de se preparar. Para isso, é importante que o estudante saiba o que pode, o que não pode e o que deve levar para a prova.

Os itens que são essenciais e obrigatórios para realizar a prova é o documento com foto e uma caneta esferográfica preta de material transparente.

Os documentos aceitos são: RG, Passaporte e Carteira de Habilitação. Em caso de roubo ou de extravio desses documentos, o estudante deve apresentar o Boletim de Ocorrência, emitido há, no máximo, 90 dias antes das provas.

O que pode levar?

Para reduzir a ansiedade da prova, o vestibulando pode e deve levar lanches, visto que a prova dura em média cinco horas. Nutricionistas e profissionais aconselham a levar alimentos leves, como frutas, sanduíches naturais, barrinhas de cereal.

Assim como as comidas, levar uma garrafinha de água é muito importante, mas a garrafa deve ser transparente e ter seu rótulo descartado.

Apesar de não ser necessário, o estudante pode sim levar o cartão de inscrição impresso. O documento permite que ele veja o número da sala, do prédio e do local onde fará a prova.

Já que a prova dura bastante tempo, outra sugestão é ir com roupas e sapatos confortáveis, e também levar um agasalho, caso o local onde a prova for realizada seja frio.

Não é recomendado que o vestibulando leve o celular, no entanto pode sim levar o aparelho para a prova, contanto que antes de entrar na sala ele esteja desligado e guardado no envelope que é entregue pelo fiscal da sala.

O que não pode levar?

Não é permitido o uso de acessórios durante a prova, como boné, gorro, óculos escuros, chapéu, tiara, viseira e demais utensílios para a cabeça.

Apesar de não ser proibido, é recomendado não usar anéis, pulseiras, colares e brincos que possam incomodar na hora do teste.

Materiais escolares, como lápis, lapiseira, borracha, caneta com material não transparente, livros e anotações, também não são permitidos no Enem.

Os eletrônicos são proibidos. Então objetos como calculadora, agenda eletrônica, tablet, pen drive e relógios não podem ser levados para a sala de prova.

O vestibular

O Enem acontece nos dias 9 e 16 de novembro deste ano, em todo o país. As provas tem 180 questões no total e incluem as quatro áreas de conhecimento, que são Linguagens, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Matemática, e uma redação.

No primeiro dia, 9 de novembro, são realizadas as provas de Linguagens, Ciências Humanas e a redação. Já no segundo dia, 16 de novembro, são as provas de Matemática e Ciências da Natureza.

