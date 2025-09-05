Dicas para o Enem

Enem 2025: Dicas essenciais para quem vai encarar a prova em poucos meses

Com o Enem chegando, muitos se perguntam: como organizar os estudos faltando pouco tempo? O JC separou algumas dicas para uma boa preparação

Aisha Vitória
Aisha Vitória
Publicado em 05/09/2025 às 15:18
Notícia
ADAILTON DAMASCENO/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTAD&Atilde;O CONTE&Uacute;DO - UOL/Reprodu&ccedil;&atilde;o
Veja essas dicas que podem lhe ajudar a se preparar para o ENEM 2025 FOTO: ADAILTON DAMASCENO/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - UOL/Reprodução

Com a chegada do Enem, muitos estudantes entram em contagem regressiva e se perguntam: como organizar os estudos faltando pouco tempo?

O JC separou algumas dicas que garantem que ainda é possível se preparar bem, desde que o foco esteja nos assuntos mais cobrados e em métodos de estudo eficientes. Confira:

Reveja os principais conteúdos

Uma das estratégias mais eficazes para a reta final é priorizar os conteúdos que historicamente mais caem na prova. Confira os tópicos considerados essenciais:

  • Matemática: porcentagem, razão e proporção, além das geometrias.
  • Ciências Humanas:
  • Geografia: climatologia, urbanização e geografia agrária.
  • História: Brasil colonial, II Reinado e Revolução Francesa.
  • Filosofia: teoria do conhecimento, Rousseau e os pré-socráticos.
  • Sociologia: movimentos sociais e formação do capitalismo.
  • Linguagens:
  • Português: figuras de linguagem, funções da linguagem e gêneros textuais.
  • Literatura: modernismo, romantismo e realismo.
  • Ciências da Natureza:
  • Física: termologia, eletrodinâmica e ondulatória.
  • Biologia: ecologia, genética, citologia e fisiologia humana.
  • Química: química ambiental, separação de misturas, sistemas materiais e química orgânica.

Métodos de aprendizado

Além de selecionar os assuntos, a forma de estudar também faz diferença. O estudante pode testar os métodos e ver qual se encaixa melhor na rotina.

Um dos métodos recomendados é a sequência aula, exercícios e explicação ativa.

A ideia é assistir a uma aula curta, de no máximo 25 minutos, depois realizar exercícios de fixação simples e, em seguida, explicar em voz alta o conteúdo aprendido, sem consultar anotações. Essa prática ajuda a identificar lacunas no aprendizado e reforça a memória.

Outra técnica eficaz é a revisão a longo prazo, que consiste em revisitar os temas estudados uns cinco ou sete dias depois, para testar se o conteúdo realmente foi assimilado.

Também tem o uso de flashcards, que funciona como cartões de perguntas e respostas que estimulam a recordação ativa e permitem revisar muitas informações em pouco tempo.

Por fim, o método Pomodoro também é uma técnica de estudo muito utilizada para aumentar a produtividade e manter o foco. Ele consiste em dividir o tempo em blocos de 30 minutos de concentração total, seguidos de uma pausa de 5 minutos para descanso.

Depois de quatro ciclos completos, é recomendado um intervalo maior, entre 15 e 30 minutos. Esse método ajuda a evitar distrações, melhora a gestão do tempo e torna o aprendizado mais dinâmico.

Leia Também

Reveja simulados e provas antigas

Os simulados e provas antigas são estratégias fundamentais na preparação para o Enem. Além de ajudarem o estudante a compreender o padrão das questões, eles permitem treinar o tempo de resolução, a resistência física e mental durante longas horas de prova, além de aperfeiçoar estratégias de interpretação e técnicas de marcação.

Plataformas especializadas, como o estuda.com, oferecem uma variedade de exercícios no estilo da prova, sendo uma boa opção para quem deseja praticar de forma direcionada e aumentar as chances de um bom desempenho.

Estar atualizado com os principais acontecimentos do país e do mundo também faz diferença, já que temas da contemporaneidade podem ser cobrados tanto na redação quanto em questões interpretativas.

Crie um cronograma de estudos e escolha um lugar tranquilo

Para ajudar na disciplina e na produtividade, um bom passo é montar um cronograma de estudos, distribuindo os dias entre as áreas de conhecimento cobradas no Enem, incluindo também os compromissos do dia a dia.

Com um planejamento adequado, fica mais fácil organizar o tempo e garantir que nenhum conteúdo importante fique de fora.

O ambiente de estudos também influencia no rendimento. Ter um local tranquilo, livre de distrações, é essencial para manter a concentração. Evitar o uso excessivo do celular durante os estudos também pode garantir um aproveitamento maior.

Cuide da saúde mental

Cuidar da saúde mental é tão importante quanto revisar os conteúdos. É normal que a ansiedade aumente nessa reta final, mas é importante buscar maneiras de controlá-la, já que o nervosismo em excesso pode comprometer o desempenho durante a prova.

Técnicas de respiração, momentos de lazer e até pequenas pausas nos estudos ajudam a reduzir a tensão.

E, se for necessário, procurar o apoio de um psicólogo pode ser fundamental para aprender a lidar melhor com a pressão e chegar ao dia do exame mais confiante.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Tags

dicas de estudo Enem 2025 estudantes

Autor

Aisha Vitória
Publicado por
Aisha Vitória
amendonca@jc.com.br Mais informações

Sobre
Estagiária, cursando Comunicação Social – Jornalismo na Uninassau.

Comentários

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.