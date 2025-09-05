Enem 2025: Dicas essenciais para quem vai encarar a prova em poucos meses

Com a chegada do Enem, muitos estudantes entram em contagem regressiva e se perguntam: como organizar os estudos faltando pouco tempo?

O JC separou algumas dicas que garantem que ainda é possível se preparar bem, desde que o foco esteja nos assuntos mais cobrados e em métodos de estudo eficientes. Confira:

Reveja os principais conteúdos

Uma das estratégias mais eficazes para a reta final é priorizar os conteúdos que historicamente mais caem na prova. Confira os tópicos considerados essenciais:

Matemática: porcentagem, razão e proporção, além das geometrias.

porcentagem, razão e proporção, além das geometrias. Ciências Humanas:

Geografia: climatologia, urbanização e geografia agrária.

História: Brasil colonial, II Reinado e Revolução Francesa.

Filosofia: teoria do conhecimento, Rousseau e os pré-socráticos.

Sociologia: movimentos sociais e formação do capitalismo.

Linguagens:

Português: figuras de linguagem, funções da linguagem e gêneros textuais.

Literatura: modernismo, romantismo e realismo.

Ciências da Natureza:

Física: termologia, eletrodinâmica e ondulatória.

Biologia: ecologia, genética, citologia e fisiologia humana.

Química: química ambiental, separação de misturas, sistemas materiais e química orgânica.

Métodos de aprendizado

Além de selecionar os assuntos, a forma de estudar também faz diferença. O estudante pode testar os métodos e ver qual se encaixa melhor na rotina.

Um dos métodos recomendados é a sequência aula, exercícios e explicação ativa.

A ideia é assistir a uma aula curta, de no máximo 25 minutos, depois realizar exercícios de fixação simples e, em seguida, explicar em voz alta o conteúdo aprendido, sem consultar anotações. Essa prática ajuda a identificar lacunas no aprendizado e reforça a memória.

Outra técnica eficaz é a revisão a longo prazo, que consiste em revisitar os temas estudados uns cinco ou sete dias depois, para testar se o conteúdo realmente foi assimilado.

Também tem o uso de flashcards, que funciona como cartões de perguntas e respostas que estimulam a recordação ativa e permitem revisar muitas informações em pouco tempo.

Por fim, o método Pomodoro também é uma técnica de estudo muito utilizada para aumentar a produtividade e manter o foco. Ele consiste em dividir o tempo em blocos de 30 minutos de concentração total, seguidos de uma pausa de 5 minutos para descanso.

Depois de quatro ciclos completos, é recomendado um intervalo maior, entre 15 e 30 minutos. Esse método ajuda a evitar distrações, melhora a gestão do tempo e torna o aprendizado mais dinâmico.

Reveja simulados e provas antigas

Os simulados e provas antigas são estratégias fundamentais na preparação para o Enem. Além de ajudarem o estudante a compreender o padrão das questões, eles permitem treinar o tempo de resolução, a resistência física e mental durante longas horas de prova, além de aperfeiçoar estratégias de interpretação e técnicas de marcação.

Plataformas especializadas, como o estuda.com, oferecem uma variedade de exercícios no estilo da prova, sendo uma boa opção para quem deseja praticar de forma direcionada e aumentar as chances de um bom desempenho.

Estar atualizado com os principais acontecimentos do país e do mundo também faz diferença, já que temas da contemporaneidade podem ser cobrados tanto na redação quanto em questões interpretativas.

Crie um cronograma de estudos e escolha um lugar tranquilo

Para ajudar na disciplina e na produtividade, um bom passo é montar um cronograma de estudos, distribuindo os dias entre as áreas de conhecimento cobradas no Enem, incluindo também os compromissos do dia a dia.

Com um planejamento adequado, fica mais fácil organizar o tempo e garantir que nenhum conteúdo importante fique de fora.

O ambiente de estudos também influencia no rendimento. Ter um local tranquilo, livre de distrações, é essencial para manter a concentração. Evitar o uso excessivo do celular durante os estudos também pode garantir um aproveitamento maior.

Cuide da saúde mental

Cuidar da saúde mental é tão importante quanto revisar os conteúdos. É normal que a ansiedade aumente nessa reta final, mas é importante buscar maneiras de controlá-la, já que o nervosismo em excesso pode comprometer o desempenho durante a prova.

Técnicas de respiração, momentos de lazer e até pequenas pausas nos estudos ajudam a reduzir a tensão.

E, se for necessário, procurar o apoio de um psicólogo pode ser fundamental para aprender a lidar melhor com a pressão e chegar ao dia do exame mais confiante.



