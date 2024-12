ENEM: os 8 cursos mais concorridos no SISU

Em 2023, o SISU (Sistema de Seleção Unificada) 1,2 milhão de inscrições. Ao todo, o sistema ofereceu mais de 264 mil vagas, em 127 instituições de educação?superior.

No próximo ano, as inscrições do SISU 2025 terão início no dia 17 de janeiro, como anunciou o Ministério da Educação.

Para quem realizou o Enem neste ano, é importante conferir quais são os cursos mais concorridos. Com o planejamento, fica mais fácil calcular a nota necessária para ser aprovado ou aprovada.

Em parceria com o Colégio GGE, o NE10 lista os cursos mais concorridos, com base nos dados divulgados em 2023.

Quais são os cursos mais concorridos no SISU?

Medicina

Engenharia de computação

Direito

Odontologia

Ciência da computação

Engenharia de software

Enfermagem

Psicologia



Como se inscrever no SISU?

Para realizar a inscrição, os candidatos não podem ter zerado a redação e também não podem estar na condição de treineiro.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, no período de 17 a 21 de janeiro de 2025. O resultado da chamada regular será divulgado dia 26 de janeiro, no mesmo portal.