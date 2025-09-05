ENSINO SUPERIOR

Prouni: prazo para comprovar informações termina hoje (5)

Validação da documentação dos candidatos pré-selecionados do Prouni deve ser feita diretamente com a faculdade privada escolhida durante a inscrição

Publicado em 05/09/2025 às 12:55 | Atualizado em 05/09/2025 às 16:13
Reprodução
Criado pelo Ministério da Educação (MEC) em 2004, o Prouni tem como público-alvo os estudantes sem diploma de nível superior FOTO: Reprodução

Os candidatos pré-selecionados na lista de espera do Prouni (Programa Universidade para Todos)
 para o segundo semestre de 2025 têm até esta sexta-feira (5) para apresentar a documentação exigida. A validação deve ser feita diretamente com a faculdade privada escolhida durante a inscrição.

Processo e prazos

Os estudantes que se inscreveram na lista de espera, seja por não terem sido selecionados nas chamadas regulares ou por não formação de turma, podem verificar seu status no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. A documentação pode ser entregue pessoalmente na instituição ou de forma eletrônica, conforme as regras de cada faculdade.

As instituições de ensino têm até 12 de setembro para analisar os documentos e divulgar o resultado, que pode ser de aprovação, com a concessão da bolsa, ou reprovação. É importante lembrar que o processo de seleção é gratuito, sem cobrança de taxas.

Sobre as bolsas e cursos

Neste semestre, o Prouni oferece mais de 211 mil bolsas, sendo aproximadamente 118 mil integrais e 93 mil parciais, em 887 instituições de ensino superior privadas. A maior parte das oportunidades é para os cursos de Administração, Direito e Pedagogia. Também foram disponibilizadas 1.159 bolsas para o curso de Medicina.

O legado do Prouni

Criado em 2004 pelo Ministério da Educação (MEC), o Prouni já beneficiou mais de 3,5 milhões de estudantes, com 2,5 milhões de bolsas integrais. Atualmente, o programa ajuda mais de 632 mil alunos a cursar o ensino superior em faculdades privadas de todo o país.

Com informações da Agência Brasil

