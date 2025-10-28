Notícias | Ícone Notícia Notícia É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Enem 2025: veja datas e prazos importantes antes da prova

Faltando poucos dias para o Enem 2025, é comum que a ansiedade aumente para os milhões de candidatos inscritos no vestibular; atente-se para os prazos

Imagem do autor
Cadastrado por

Fernanda Cysneiros

Publicado em 28/10/2025 às 10:05 | Atualizado em 29/10/2025 às 9:33
Google News
Imagem ilustra calendário em alusão às datas do Enem
Imagem ilustra calendário em alusão às datas do Enem - iStock

Clique aqui e escute a matéria

As provas objetivas e a redação do Enem 2025 serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro, em quase todo o país, com exceção de algumas cidades do Pará.

Isso porque, devido à realização da COP30, as provas serão aplicadas em 30 de novembro e 7 de dezembro nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba.

Mas antes da chegada dessas datas, é importante estar atento aos prazos importantes do Exame. Veja mais a seguir.

Leia Também

Enem 2025

Conforme anunciou o Ministério da Educação (MEC), junto ao Inep, o Enem deste ano conta com mais de 4,8 milhões de inscritos.

Desde o dia 23 de outubro, os participantes já podem conferir o local de prova onde irão realizar o vestibular.

A informação está disponível no Cartão de Confirmação, na Página do Participante, no site do Inep. Além disso, há também outros dados importantes no documento para os inscritos.

Outra data importante é a da previsão de divulgação dos resultados do Exame. Acredita-se que o resultado individual seja disponibilizado em janeiro de 2026.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem

Aplicativo Enem

Nesta reta final, os estudantes podem contar com o apoio do aplicativo MEC Enem.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A plataforma disponibiliza simulados, correção de redação, materiais de reforço (vídeos e apostilas) e assistente virtual. Para baixar, basta acessar a loja de aplicativos do seu celular.

Tags

Autor