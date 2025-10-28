Enem 2025: veja datas e prazos importantes antes da prova

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Faltando poucos dias para o Enem 2025, é comum que a ansiedade aumente para os milhões de candidatos inscritos no vestibular; atente-se para os prazos

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

As provas objetivas e a redação do Enem 2025 serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro, em quase todo o país, com exceção de algumas cidades do Pará.

Isso porque, devido à realização da COP30, as provas serão aplicadas em 30 de novembro e 7 de dezembro nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba.



Mas antes da chegada dessas datas, é importante estar atento aos prazos importantes do Exame. Veja mais a seguir.

Leia Também Enem 2025: 4 séries para aumentar a nota da redação

Enem 2025

Conforme anunciou o Ministério da Educação (MEC), junto ao Inep, o Enem deste ano conta com mais de 4,8 milhões de inscritos.

Desde o dia 23 de outubro, os participantes já podem conferir o local de prova onde irão realizar o vestibular.

A informação está disponível no Cartão de Confirmação, na Página do Participante, no site do Inep. Além disso, há também outros dados importantes no documento para os inscritos.

Outra data importante é a da previsão de divulgação dos resultados do Exame. Acredita-se que o resultado individual seja disponibilizado em janeiro de 2026.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem

Aplicativo Enem

Nesta reta final, os estudantes podem contar com o apoio do aplicativo MEC Enem.

A plataforma disponibiliza simulados, correção de redação, materiais de reforço (vídeos e apostilas) e assistente virtual. Para baixar, basta acessar a loja de aplicativos do seu celular.