Enem 2025: veja datas e prazos importantes antes da prova
Faltando poucos dias para o Enem 2025, é comum que a ansiedade aumente para os milhões de candidatos inscritos no vestibular; atente-se para os prazos
Publicado em 28/10/2025 às 10:05
| Atualizado em 29/10/2025 às 9:33
Clique aqui e escute a matéria
As provas objetivas e a redação do Enem 2025 serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro, em quase todo o país, com exceção de algumas cidades do Pará.
Isso porque, devido à realização da COP30, as provas serão aplicadas em 30 de novembro e 7 de dezembro nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba.
Mas antes da chegada dessas datas, é importante estar atento aos prazos importantes do Exame. Veja mais a seguir.
Enem 2025
Conforme anunciou o Ministério da Educação (MEC), junto ao Inep, o Enem deste ano conta com mais de 4,8 milhões de inscritos.
Desde o dia 23 de outubro, os participantes já podem conferir o local de prova onde irão realizar o vestibular.
A informação está disponível no Cartão de Confirmação, na Página do Participante, no site do Inep. Além disso, há também outros dados importantes no documento para os inscritos.
Outra data importante é a da previsão de divulgação dos resultados do Exame. Acredita-se que o resultado individual seja disponibilizado em janeiro de 2026.
Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem
Aplicativo Enem
Nesta reta final, os estudantes podem contar com o apoio do aplicativo MEC Enem.
A plataforma disponibiliza simulados, correção de redação, materiais de reforço (vídeos e apostilas) e assistente virtual. Para baixar, basta acessar a loja de aplicativos do seu celular.