Enem 2024: os 4 maiores erros de Português para não cometer no primeiro dia

Os estudantes enfrentarão 180 questões do Enem 2024, o Exame Nacional do Ensino Médio, nos dias 3 e 10 de novembro. Além das questões objetivas, os candidatos também precisam elaborar uma redação.

É importante dominar as disciplinas com o maior peso para o curso desejado, mas o inscrito também deve redobrar a atenção em relação à escrita.



Isso porque construir uma redação dentro da norma-padrão, sem erros de português, é uma estratégia de desempate entre os candidatos para subir a nota final da classificação.



Para ajudar no seu desempenho no primeiro dia de prova, o Colégio GGE, em parceria com o NE10, traz dicas especiais para você.

Redação do Enem

O bom domínio da língua portuguesa ajuda a expressar ideias de forma objetiva, o que é fundamental para que o corretor compreenda o seu ponto de vista na redação.

Da mesma maneira, também é extremamente importante saber quais conectivos usar entre os parágrafos. Eles precisam estar inseridos de maneira lógica para tornar a redação mais fluida.

Assim, ter os hábitos de leitura e o de escrita regulares é essencial para aprimorar essas habilidades.



Os 4 erros comuns de Português para evitar na prova

A x Há

Quando a frase conter ideia de passado , deve-se utilizar " há ". Já em relação ao tempo futuro, o correto é a expressão "a".

, deve-se utilizar " ". Já em relação ao tempo futuro, o correto é a expressão "a". Por exemplo : "Há um ano que não o vejo" e "A prova é daqui a dois dias".

Por que, porque, porquê e por quê

" Por que você não foi?" (interrogativo)

você não foi?" (interrogativo) "Ele não veio porque estava doente" (explicação)

estava doente" (explicação) "O porquê da ausência dele é um mistério" (substantivo, pode ser substituído por "motivo")



da ausência dele é um mistério" (substantivo, pode ser substituído por "motivo") "Ele não explicou o motivo, e eu não sei por quê" (uso interrogativo no final da frase)

Verbo Fazer

"Fazem três anos que moro aqui" (errado)



"Faz três anos que moro aqui" (certo)

"Proibido"

A expressão "É proibido" deve ser trocada pelo feminino em caso de artigo . Por exemplo: "Proibido entrada" e "Proibida a entrada".

Como revisar para o Enem?

O primeiro passo a ser realizado na revisão é definir um cronograma com datas possíveis e prazos reais.

Com as metas definidas, ordene os assuntos com maior importância para o curso escolhido.

Lembre-se de realizar simulados cronometrados e resolver questões anteriores do Enem. Além disso, pratique temas de outras edições para alcançar a tão sonhada redação nota mil.