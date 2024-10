Redação Enem: 4 erros comuns que você precisa evitar na hora da prova

O Enem 2024 (Exame Nacional do Ensino Médio) está marcado para ser aplicado em todo o Brasil nos dias 3 e 10 de novembro. As provas constituem a principal porta de entrada dos estudantes em universidades espalhadas pelo Brasil.

Inclusive, muitas instituições de Ensino Superior utilizam a redação como critério de seleção para os cursos. Por isso, é essencial praticar a escrita de textos semelhantes à estrutura exigida pelo Enem para se preparar bem para a prova.

Pensando nisso, o NE10, em parceria com o Colégio GGE, listou os quatro erros mais comuns na hora da elaboração da redação. Confira a seguir.

Enem 2024

Uma boa redação pode ser um grande diferencial na nota final do Enem, especialmente em se tratando de cursos concorridos, como Medicina. Através do texto, avaliam-se as opiniões e perspectivas do candidato sobre questões sociais relevantes no cenário nacional.

Desta maneira, é importante estar atento durante a construção do texto, para garantir a nota 1.000 e evitar os seguintes erros:

1. Conclusão sem proposta de intervenção adequada

O Enem exige que a conclusão do texto inclua uma proposta de intervenção viável e bem construida. Ou seja, o candidato precisa detalhar a ação que será realizada, incluindo o motivo da escolha, o agente responsável e o processo de ação, respeitando os direitos humanos.

Ignorar isso ou apresentar uma conclusão vaga e sem direcionamento pode prejudicar a sua nota.

2. Repetição de conectivos

O uso repetido dos mesmos conectivos, como "Entretanto" ou "Portanto", pode tornar a redação monótona. É importante diversificar as palavras para melhorar a fluência e a coesão do texto.

3. Erros gramaticais

A falta de concordância verbal ou nominal e a ausência de crase, por exemplo, podem desvalorizar a sua nota da redação. Por isso, procure realizar uma revisão cuidadosa das regras de português antes da prova.

4. Desvio do tema

Ao se depararem com a descoberta do tema, muitos candidatos escrevem sobre um assunto relacionado, mas não exatamente sobre o que foi pedido.

Por exemplo, se o tema envolve "os impactos da educação digital", escrever isoladamente sobre o avanço da tecnologia, sem conectá-la ao âmbito da aprendizagem, pode resultar em perda de pontos.

Local de prova Enem 2024

O Ministério da Educação, em parceria com o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) irão divulgar o Cartão de Confirmação do candidato em data mais próxima ao Exame.

Com o Cartão em mãos, é possível ter acesso a informações essenciais, como o local de prova. Até o momento, não há prazo oficial para a divulgação.