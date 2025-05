Frango grelhado com legumes na air fryer: leve, rápido e nutritivo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Buscando uma opção de refeição saudável, prática e que não pese na consciência? O frango grelhado com legumes preparado na air fryer é perfeito!

A air fryer se tornou uma grande aliada na cozinha moderna, permitindo preparar alimentos de forma mais saudável e rápida.

O frango grelhado fica suculento por dentro e dourado por fora, enquanto os legumes mantêm sua textura e nutrientes, tudo com um mínimo de óleo. Uma opção perfeita para um almoço ou jantar leve e cheio de sabor.

Ingredientes Frescos e Coloridos:

Para o Frango:

Filés de peito de frango (a quantidade desejada)



Suco de 1 limão



1 dente de alho amassado



Sal e pimenta do reino a gosto



Ervas finas a gosto (opcional)



Um fio de azeite (opcional)



Para os Legumes (escolha seus favoritos):

1 brócolis pequeno em floretes



1 cenoura média em rodelas ou palitos



1 abobrinha média em cubos



1 pimentão (da cor de sua preferência) em cubos



1 cebola pequena em pétalas



Tomates cereja a gosto



Azeite para regar



Sal, pimenta do reino e ervas a gosto

Preparo Super Prático na Air Fryer:

Marine o Frango: Em uma tigela, tempere os filés de frango com o suco de limão, o alho amassado, sal, pimenta do reino e ervas finas (se estiver usando). Se desejar, adicione um fio de azeite. Deixe marinar por pelo menos 15 minutos para pegar o sabor.

Prepare os Legumes: Lave e corte os legumes em pedaços uniformes. Em uma tigela, misture os legumes com um fio de azeite, sal, pimenta do reino e as ervas de sua preferência.

Pré-aqueça a Air Fryer: Pré-aqueça a air fryer a 200°C por alguns minutos.

Cozinhe o Frango: Coloque os filés de frango na cesta da air fryer em uma única camada, sem sobrepor. Cozinhe por cerca de 10 a 15 minutos, virando na metade do tempo, ou até que estejam dourados e cozidos por dentro. O tempo pode variar dependendo da espessura dos filés e da potência da sua air fryer.

Adicione os Legumes: Após cerca de 5 minutos de cozimento do frango, adicione os legumes temperados à cesta da air fryer, espalhando-os ao redor do frango. Se a sua air fryer for pequena, pode ser necessário cozinhar os legumes em etapas para não sobrecarregar a cesta.

Cozinhe os Legumes: Continue cozinhando por mais 8 a 12 minutos, mexendo os legumes ocasionalmente, até que fiquem macios, porém ainda crocantes, e levemente dourados.

Sirva Imediatamente: Retire o frango grelhado e os legumes da air fryer e sirva imediatamente. É uma refeição completa, leve e nutritiva!