Arroz de forno com frango desfiado: aproveite as sobras e faça um prato completo

O arroz de forno com frango desfiado é a solução perfeita! Além de ser uma maneira inteligente de evitar o desperdício, ele é prático, nutritivo!

Essa receita é versátil e permite usar a criatividade com os ingredientes que você tem na geladeira.

O arroz, base do prato, se mistura ao sabor do frango desfiado e a outros acompanhamentos, tudo gratinado no forno para um toque especial e uma apresentação irresistível.

Ingredientes para um Arroz de Forno Delicioso:

3 xícaras de arroz cozido (pode ser sobra do dia anterior)



2 xícaras de frango cozido e desfiado (sobra ou preparado especialmente)



1 cebola média picada



2 dentes de alho picados



1 lata de milho verde escorrido



1 lata de ervilha escorrida



1/2 xícara de azeitonas picadas (opcional)



1/2 xícara de molho de tomate de sua preferência



Queijo muçarela ralado a gosto para gratinar



Salsinha e cebolinha picadas a gosto



Azeite ou óleo para refogar



Sal e pimenta do reino a gosto (se necessário, prove o frango já temperado)



Modo de Preparo Prático e Inteligente: