Escondidinho de carne moída com batata cremoso: fácil para o almoço

O escondidinho de carne moída com batata cremoso é a pedida perfeita! Clássico da culinária brasileira, ele combina a suculência da carne moída bem temperada com a maciez e cremosidade do purê de batata, gratinado ao forno para um toque especial.

Prepare-se para um prato reconfortante e fácil de fazer, ideal para o seu dia a dia aqui em Jaboatão!

Com ingredientes simples e um modo de preparo descomplicado, o escondidinho de carne moída se torna um curinga na cozinha.

É uma ótima maneira de aproveitar sobras de carne moída ou preparar um recheio saboroso rapidamente. A camada cremosa de batata por cima garante uma textura irresistível e um sabor que conquista a todos.

Ingredientes para o Recheio de Carne Moída:

500g de carne moída (patinho, acém ou a de sua preferência)



1 cebola média picada



2 dentes de alho picados



1 tomate picado (opcional)



1/2 pimentão pequeno picado (opcional)



Salsinha e cebolinha picadas a gosto



Sal, pimenta do reino e outros temperos a gosto (páprica, cominho, etc.)



Azeite ou óleo para refogar

Ingredientes para o Purê de Batata Cremoso:

1 kg de batatas descascadas e picadas



1 xícara (240ml) de leite (pode ser integral, desnatado ou vegetal)



2 colheres de sopa de manteiga



Sal a gosto



Queijo muçarela ralado para gratinar (opcional

Modo de Preparo Descomplicado:

Prepare o Purê de Batata:

Cozinhe as batatas picadas em água fervente com sal até ficarem bem macias.

Escorra a água e passe as batatas ainda quentes por um espremedor ou amasse bem com um garfo.

Em uma panela, coloque as batatas amassadas, o leite e a manteiga.

Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até obter um purê liso e cremoso. Tempere com sal a gosto e reserve.



Prepare o Recheio de Carne Moída:

Em uma panela, aqueça o azeite ou óleo e refogue a cebola e o alho até dourarem.

Adicione a carne moída e cozinhe em fogo médio, mexendo ocasionalmente, até mudar de cor e ficar bem cozida.



Se estiver usando, adicione o tomate e o pimentão picados e refogue por alguns minutos.

Tempere com sal, pimenta do reino e os outros temperos de sua preferência.



Finalize com salsinha e cebolinha picadas. Se necessário, adicione um pouco de água para não ficar muito seco. Reserve.



Montagem do Escondidinho:

Em um refratário médio, espalhe uma camada do purê de batata no fundo.

Cubra com toda a carne moída refogada.



Finalize cobrindo a carne moída com o restante do purê de batata, espalhando bem para ficar uniforme.

Se desejar, polvilhe queijo muçarela ralado por cima para gratinar.



Para Gratinar (Opcional):

Leve o refratário ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 15 a 20 minutos, ou até o queijo derreter e dourar.



Sirva:

Retire do forno e sirva o escondidinho de carne moída com batata cremoso ainda quente. Ele acompanha bem arroz branco e uma salada fresca para uma refeição completa e saborosa!