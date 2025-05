Bolo de cenoura com cobertura de chocolate durinha: receita clássica e fofinha

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com sua massa fofinha, úmida e aquele toque levemente adocicado da cenoura, ele se torna ainda mais irresistível! Prepae de uma forma prática e rápida

Clique aqui e escute a matéria

seja para um café da tarde especial, um lanche com a família ou para celebrar uma ocasião, o bolo de cenoura com cobertura de chocolate é sempre uma excelente pedida. A combinação da leveza da massa com a crocância da cobertura é simplesmente imbatível.

Ingredientes para o Bolo de Cenoura Fofinho:

3 cenouras médias (cerca de 300g ) descascadas e picadas



) descascadas e picadas 3 ovos grandes



1 xícara ( 240ml ) de óleo vegetal (milho, girassol ou canola)



) de óleo vegetal (milho, girassol ou canola) 2 xícaras ( 400g ) de açúcar



) de açúcar 2 xícaras ( 280g) de farinha de trigo



de farinha de trigo 1 colher de sopa de fermento em pó



1 colher de chá de canela em pó (opcional, mas dá um toque especial

Modo de Preparo do Bolo:

Preaqueça o forno a 180°C e unte uma forma redonda com furo central (cerca de 24cm de diâmetro) com manteiga e farinha de trigo.

No liquidificador, coloque as cenouras picadas, os ovos e o óleo. Bata bem até obter uma mistura homogênea e sem pedaços de cenoura.

Em uma tigela grande, peneire a farinha de trigo e o açúcar. Adicione a canela em pó (se estiver usando) e misture.

Despeje a mistura líquida do liquidificador sobre os ingredientes secos na tigela e mexa delicadamente com um fouet ou colher até incorporar tudo. Não bata demais para não desenvolver o glúten e deixar o bolo pesado.

Adicione o fermento em pó e misture suavemente até incorporar à massa.



Despeje a massa na forma untada e leve ao forno preaquecido por cerca de 35 a 45 minutos, ou até que o bolo esteja dourado e firme ao toque. Faça o teste do palito: se sair limpo, o bolo está pronto

Ingredientes para a Cobertura de Chocolate Durinha:

1 xícara ( 200g ) de açúcar



) de açúcar 4 colheres de sopa de chocolate em pó 50% cacau



2 colheres de sopa de manteiga



4 colheres de sopa de leite

Modo de Preparo da Cobertura: