GGE inova com Certificação Internacional inédita: um marco para a educação no Nordeste

O Colégio GGE é a primeira escola brasileira do Ensino Infantil ao Médio a conquistar a certificação internacional ISO 21001.

Reconhecida globalmente, essa norma atesta a excelência na gestão educacional, padronizando processos e garantindo qualidade em todos os serviços oferecidos.

A conquista, inédita no país, reforça o compromisso do GGE em oferecer uma educação de alto nível e preparar seus alunos para os desafios do futuro.

Reconhecimento internacional



A ISO 21001, criada pela International Organization for Standardization em 2018, estabelece padrões globais para a gestão da qualidade no ambiente educacional.

Ela abrange desde o aprimoramento dos processos internos até a melhoria contínua da experiência dos alunos e famílias.

O Colégio GGE, pioneiro na adoção dessa norma, agora é referência em práticas educacionais alinhadas às melhores diretrizes globais.

"Esta conquista é um marco para o GGE e para a educação no Brasil. É a confirmação de que estamos oferecendo um ensino de qualidade, com processos bem estruturados e foco no aprendizado integral dos nossos alunos", considera o CEO do Colégio GGE, Lourenço Rezende.



Membros da Instituição celebram conquista memorável - Karolayne Guedes

Impacto para alunos e famílias

A implementação da norma traz benefícios concretos, como:

Foco nas necessidades dos alunos : processos voltados para a satisfação e o desempenho acadêmico.

: processos voltados para a satisfação e o desempenho acadêmico. Padronização dos serviços : maior consistência no ensino e nas atividades pedagógicas.

: maior consistência no ensino e nas atividades pedagógicas. Reputação e credibilidade : a certificação reforça a posição do GGE como líder em educação.

: a certificação reforça a posição do GGE como líder em educação. Otimização de recursos: práticas que reduzem desperdícios e tornam o ambiente mais eficiente.

Para a gestora pedagógica Anabelle Veloso, a certificação é mais uma prova de que o colégio está alinhado às necessidades das famílias: "Esse reconhecimento internacional reafirma nosso compromisso com a formação integral dos alunos, indo além do ensino e investindo no futuro de cada um".

Modelo será replicado



Em 2025, o GGE pretende estender o projeto para as demais unidades, além da de Boa Viagem, que incluem instalações no Recife, Aldeia, Caruaru, Petrolina e João Pessoa.

Angela Lima, diretora da Cia Consultores, destaca: "O GGE é pioneiro, não apenas no Brasil, mas em toda a América Latina, ao obter a ISO 21001. Esse é um modelo que será replicado, garantindo uniformidade e qualidade em todas as unidades".

Sobre o Colégio GGE

Com 28 anos de história, o Colégio GGE se destaca pela inovação e excelência no ensino. As seis unidades atendem a mais de seis mil alunos, do Infantil ao Ensino Médio, com uma metodologia única e o exclusivo Sistema de Gestão Pedagógica V4.

Esse modelo é desenvolvido por uma equipe de professores capacitados, que criam projetos personalizados para maximizar o aprendizado e formar cidadãos preparados para transformar o mundo.