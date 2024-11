Educação: plataforma inovadora do Colégio GGE aproxima os pais do ensino

Os 28 anos de trajetória do Colégio GGE têm os alunos no centro do ensino-aprendizagem. Com o apoio pedagógico, os estudantes desenvolvem competências e habilidades essenciais para a vida inteira.

"Pensamos nos alunos como cidadãos globais, capazes de realizarem sonhos e de mudarem o mundo. Desde a infância, oferecemos o suporte e o acompanhamento necessários para isso, inserindo a família nesse contexto. Esse trabalho em conjunto tem trazido os melhores resultados", ressaltou a gestora pedagógica Risonete Souza.

Através dos seis programas integrados ao ensino, a instituição atua em todas as frentes do aprendizado, formando alunos aptos ao protagonismo.

Inclusive, uma das seis ferramentas, o Radar V4, ajuda a estabelecer uma gestão completa junto aos familiares.

"O objetivo principal do GGE é contribuir para a realização dos sonhos dos nossos alunos. Por isso, nosso foco não se pauta apenas no conteúdo, mas também na forma como eles trilharão esse caminho. O sonho do nosso aluno também é o nosso, e essa é a razão que nos move enquanto educadores e parceiros das famílias", complementa a gestora.

A plataforma V4



A metodologia utilizada na plataforma traz benefícios para:

Alunos : Com os indicadores da plataforma, os estudantes conseguem verificar o nível individual de aprendizagem em relação à turma e recebem orientação para as áreas que devem ser reforçadas;

: Com os indicadores da plataforma, em relação à turma e recebem para as áreas que devem ser reforçadas; Pais e responsáveis : A ferramenta permite um acompanhamento da performance do aluno assim como dos conteúdos ensinados em sala de aula;

: A ferramenta permite um da performance do aluno assim como dos conteúdos ensinados em sala de aula; Escola: Toda a equipe pedagógica é beneficiada, visto que a plataforma abre um canal de comunicação com os responsáveis e estabelece os pontos de melhorias a serem trabalhados com os estudantes.

"O aluno está no centro da aprendizagem. Esse é um dos nossos pilares. Com a plataforma V4, a escola consegue perceber quais aspectos o aluno tem dificuldade e pode auxiliá-lo nesse sentido. Os nossos professores acompanham, junto a toda equipe pedagógica, o progresso do nosso aluno sob o ponto de vista acadêmico e social", acrescenta Riso.



Como a ferramenta funciona?

A plataforma V4 é acessado por um portal acadêmico e contém informações como horário de aulas, calendário anual, material didático, comunicados e etc. Além do portal citado, a plataforma também pode ser acessada através do aplicativo.

Em ambas as opções, há boletins e gráficos de desempenho, incluindo os cálculos automáticos de notas mínimas necessárias em eventuais recuperações.

Os responsáveis também podem acompanhar o desempenho dos pequenos e ter acesso ao resultado da avaliação do ensino-aprendizagem, disponibilizada aos estudantes.



"O objetivo do Colégio GGE é, junto às famílias, proporcionar ao aluno o conhecimento acadêmico, mas também ajudá-lo a enfrentar os desafios fora do universo escolar", considera a gestora.

Vamos jogar?



Dentro da plataforma, a gamificação aproxima os alunos à medida que os desafiam. Isso porque os estudantes podem testar o próprio conhecimento através do Dream Game.

Os pontos adquiridos pela avaliação do conhecimento e pelo comportamento no ambiente escolar podem ser trocados por diversos brindes na loja virtual do aplicativo Dream Game.

Sobre o GGE

A instituição soma 28 anos de excelência, com um currículo acadêmico completo e voltado para explorar as necessidades individuais de cada aluno.

As matrículas para 2025 já estão abertas. Para os responsáveis interessados, o contato inicial pode ser realizado através do site da instituição.