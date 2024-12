Estudar fora do Brasil? Estes programas abrem portas para as melhores universidades do mundo

A formação bilíngue tem se tornado uma ferramenta essencial no processo da educação.

Agora, dominar mais de um idioma não é apenas um diferencial, mas sim uma verdadeira necessidade para enfrentar os desafios do mundo, cada vez mais interconectado.

Para melhor preparar os estudantes, o Colégio GGE oferece o Programa Bilíngue desde o início da Educação Infantil. Com essa formação diferenciada, o Inglês é inserido de forma natural e contínua no dia a dia dos pequenos.

Já a partir do 9º ano do Ensino Fundamental, a Instituição oferece o Programa Graduação no Exterior, que iniciou numa parceria com o BW Grupo, para ajudar na preparação dos estudantes que sonham em estudar fora do Brasil.

Por meio de ambas iniciativas, o GGE abre portas para uma formação super completa, aliada ao desenvolvimento de habilidades cognitivas, sociais e culturais.



Conectando Culturas: A Jornada da Educação Bilíngue



A Gestora do Programa Bilíngue, Brenda Couceiro, explica que os alunos são inseridos na dinâmica do segundo idioma já no início no Infantil III e seguem até o 5º ano do fundamental I, com cinco horas semanais de atividades.

A partir do Fundamental II, os estudantes têm mais contato com o desenvolvimento de habilidades na língua para o vestibular.

‘Viagem ao redor do mundo’

Mas além da própria gramática, os alunos do GGE têm contato com as práticas culturais de diversos países.

A gestora Brenda conta que o livro utilizado em sala de aula oferece uma “viagem ao redor do mundo”. Isso porque os estudantes têm uma espécie de “passaporte”, carimbado em cada país que eles ‘visitam’ na aula.

“Se a gente escolher um país como os Estados Unidos, por exemplo, eles vão aprender como é a cultura daquele local. Ou seja, quais são as festividades mais famosas, como o Thanksgiving, o Dia de Ação de Graças. Tudo isso com foco na diversidade cultural”, ressalta.



"As aulas são 100% em Inglês. Então, uma criança que seguir do Infantil III ao 5º ano, ela vai estar muito acostumada à língua. O Inglês vai ser algo natural na vida dela, tanto na parte de escuta como na fala espontânea”, explica.



O Halloween

No Halloween de 2024, os pequenos foram incentivados a trocar os doces com os colegas, na brincadeira do Trick or Treat (Doces ou Travessuras).

"Na hora de levar o bombom e trocar com o colega, há uma prática do vocabulário. Também escolhemos músicas específicas para que os pequenos possam identificar algumas palavras enquanto brincam. É tudo muito lúdico”, destaca.

“O Programa está no segundo ano, e a gente quer que essas crianças sintam-se confortáveis em escutar um norte-americano, um indiano ou um brasileiro falando inglês e que ela entenda o que está sendo dito independente do sotaque”, finaliza.

Brenda também ressalta que aqueles pais com planos de custear uma educação internacional devem investir um pouco mais no contraturno, a partir do Fundamental II, quando não há mais o Programa Bilíngue.

De Alunos a Cidadãos Globais



O Gestor do Programa Graduação no Exterior, Charles Hodges, explica que há três divisões dentro do Programa, sendo uma destinada aos alunos de 9º e 1º anos, outra aos do 2º ano e a última aos do 3º ano.

Hodges traz ao GGE sua experiência de ajudar alunos brasileiros a ingressar em universidades nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemanha, Holanda, Itália, Espanha, Portugal e Abu Dhabi, entre outros.

Ele é o único gestor de graduação no exterior de escolas particulares que realiza um tour em universidades espalhadas para o mundo a fim de conhecer e adequá-las ao perfil de cada estudante.

Do 9º ao 1º ano , os estudantes têm o Pré-Counseling : Encontros quinzenais em Inglês que tratam sobre a vida universitária no exterior;



: Encontros quinzenais em Inglês que tratam sobre a vida universitária no exterior; No 2º ano , o programa se chama Test Prep e é focado em quatro dos principais testes envolvidos nesse processo, como o TOEFL e o IELTS.



e é focado em quatro dos principais testes envolvidos nesse processo, como o TOEFL e o IELTS. No 3º ano, há o Academic Counseling : Uma preparação individualizada para os alunos e cada projeto de aplicação, dentro dos orçamentos familiares.

Charles conta que o Programa é facultativo, e que o convite é feito aos estudantes ainda no 8º ano.

"Em alguns casos, com alunos excepcionais, o GGE pode fazer convites. Isso aconteceu várias vezes neste ano, com alunos presentes nas Olimpíadas Nacionais e Internacionais. Aqueles alunos com um bom nível de inglês e um potencial acadêmico altíssimo", destaca.

Sobre o Ensino no Exterior

O Departamento Internacional do Colégio GGE cria o perfil de cada aluno e se alia à família, levando em conta os talentos e interesses do estudante e o orçamento disponível.

Também há todo um apoio no processo de aplicação e matrícula nas instituições estrangeiras.

