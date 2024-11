Do sonho à vitória: Como o GGE formou um campeão de Olimpíadas

O Colégio GGE é a instituição com o maior índice de aprovações em vestibulares no estado de Pernambuco.

Como uma das missões, o Colégio acredita que a preparação dos alunos envolve muito mais do que o simples conhecimento.



Por isso, toda a equipe pedagógica é preparada para atuar na formação de cidadãos críticos, criativos e preparados para serem verdadeiros destaques.



E os números das aprovações em vestibulares reforçam esse ideal. Neste ano, já são mais de 183 aprovações em Medicina, apenas em faculdades particulares.

Em 2023, o GGE também teve um histórico extraordinário:

308 aprovações em universidades públicas , com 27 no Top 3 dos primeiros lugares de cursos;

em , com 27 no Top 3 dos primeiros lugares de cursos; 153 alunos do 3° ano obtiveram nota acima de 900 na redação do ENEM ;

do 3° ano obtiveram nota acima de 900 na redação do ; 117 alunos conquistaram vagas na UPE (Universidade de Pernambuco) pelo SSA;

conquistaram vagas na UPE (Universidade de Pernambuco) pelo SSA; 123 alunos foram aprovados, entre instituições públicas e particulares, para Medicina .

Além dos vestibulares, a instituição também é referência na preparação dos estudantes para Olimpíadas - nacionais e internacionais. Em 2024, já são mais de 4 mil premiações em olimpíadas do conhecimento.



O bom desempenho em competições como essas pode ser um diferencial significativo no currículo de um estudante.

GGE: onde os sonhos de olimpíadas se tornam realidade

Aluno do GGE, Victor Lins foi o único estudante de Pernambuco - e um dos quatro brasileiros - escolhido para representar o Brasil na Olimpíada Internacional Iberoamericana de Física.

Victor também foi destaque na Olimpíada Brasileira de Física, no Torneio Brasileiro de Física e no International Young Physicists' Tournament (IYPT) do Brasil.



O estudante contou ao NE10 que a antiga instituição de ensino não valorizou o interesse do aluno pelas olimpíadas, mas que ele encontrou o suporte que precisava no GGE.



"Eu busquei o GGE para fazer o Ensino Médio, e a diferença foi enorme. No início, eles já reconheceram o meu interesse e talento e montaram um planejamento personalizado, levando em conta minhas qualidades e os meus objetivos", contou Victor.





Victor tinha ainda mais um desafio: focar nos estudos após o diagnóstico do TDAH, Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade. Mas no GGE, ele conseguiu todo o apoio necessário.

"A relação com os professores tem um caráter de mentoria. Por isso, eu consegui achar estratégias de estudo que funcionam pra mim e avancei, não só em Física, mas em todas as matérias", explicou.



O papel da escola na conquista



O GGE me ajudou em diversos aspectos. O primeiro é a organização do ensino, a forma com a qual o colégio adaptou-se às minhas necessidades.

O segundo é a equipe pedagógica, com professores fantásticos e dispostos a ajudar a montar o nosso planejamento de estudos.

Por último, um fator importantíssimo: o GGE tem vários alunos em um programa "intensivo" de Olimpíadas. Eu me senti acolhido por essas pessoas. Em vez de ser um estudante isolado, que estava buscando esses objetivos difíceis, eu fazia parte de algo muito maior, de uma comunidade em que vários dos meus amigos estavam nesse mesmo barco comigo. Isso fez uma diferença enorme.

Matrículas de 2025 abertas



