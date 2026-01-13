FPS se destaca com avaliação máxima do MEC e registra alto desempenho

Cumprir os critérios do Ministério da Educação (MEC) é a melhor forma de medir a qualidade de uma instituição nacional.

Com a necessidade de uma série de exigências de alto padrão de ensino para alcançar o conceito máximo, a Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) foi reconhecida pela excelência acadêmica e ganhou um destaque acima da média nesse aspecto, conforme compartilhado pelo portal "Melhores Escolas Médicas", de Brasília.

A FPS aparece ao lado de instituições renomadas do país, como a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), a Universidade de Pernambuco (UPE) e a Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf).

Leia Também Curso de Medicina da FPS une prática no SUS e formação médica humanizada

Quais são os critérios para a avaliação do MEC?

O Ministério da Educação (MEC) leva em consideração um sistema abrangente que utiliza critérios de avaliação como a qualidade do corpo docente, a infraestrutura oferecida, o projeto pedagógico, compromisso com a responsabilidade social, integração de inovação e o desempenho dos alunos durante a realização do Exame Nacional de Desemprenho dos Estudantes (Enade).

A nota máxima é conquistada quando há um desempenho acima das expectativas do MEC em todos os critérios avaliados.

“Esse resultado nos deixa muito satisfeitos. Temos 21 anos de história e priorizamos esses pontos avaliados pelo MEC em nosso dia a dia. Nosso projeto pedagógico está ancorado nos princípios da metodologia ativa, por meio do método de Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), o mesmo adotado em universidades de referência no mundo”, afirma o diretor da Faculdade Pernambucana de Saúde, José Pacheco.

