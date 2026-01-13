FPS

FPS se destaca com avaliação máxima do MEC e registra alto desempenho

Conceitos do Ministério da Educação (MEC) foram levados em conta para análise, com avaliações de infraestrutura, projeto pedagógico, entre outros

Bianca Tavares
Bianca Tavares
Publicado em 13/01/2026 às 8:19
Patrocinada
Jailton Jr/ JC Imagem
FPS FOTO: Jailton Jr/ JC Imagem

Cumprir os critérios do Ministério da Educação (MEC) é a melhor forma de medir a qualidade de uma instituição nacional.

Com a necessidade de uma série de exigências de alto padrão de ensino para alcançar o conceito máximo, a Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) foi reconhecida pela excelência acadêmica e ganhou um destaque acima da média nesse aspecto, conforme compartilhado pelo portal "Melhores Escolas Médicas", de Brasília.

A FPS aparece ao lado de instituições renomadas do país, como a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), a Universidade de Pernambuco (UPE) e a Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf).

Leia Também

Quais são os critérios para a avaliação do MEC?

O Ministério da Educação (MEC) leva em consideração um sistema abrangente que utiliza critérios de avaliação como a qualidade do corpo docente, a infraestrutura oferecida, o projeto pedagógico, compromisso com a responsabilidade social, integração de inovação e o desempenho dos alunos durante a realização do Exame Nacional de Desemprenho dos Estudantes (Enade).

A nota máxima é conquistada quando há um desempenho acima das expectativas do MEC em todos os critérios avaliados.

“Esse resultado nos deixa muito satisfeitos. Temos 21 anos de história e priorizamos esses pontos avaliados pelo MEC em nosso dia a dia. Nosso projeto pedagógico está ancorado nos princípios da metodologia ativa, por meio do método de Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), o mesmo adotado em universidades de referência no mundo”, afirma o diretor da Faculdade Pernambucana de Saúde, José Pacheco.

Tags

FPS JC360 JC360 Home

Autor

Bianca Tavares
Publicado por
Bianca Tavares
bviana@jc.com.br Mais informações

Sobre
Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

Telefone:(81) 3413.6410

Comentários

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.