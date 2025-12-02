FISIOTERAPIA

Graduação em Fisioterapia na FPS oferece infraestrutura avançada e prática precoce

Tecnologia, metodologia ativa e prática real desde os primeiros períodos impulsionam a formação do fisioterapeuta na FPS; saiba mais

Bianca Tavares
Bianca Tavares
Publicado em 02/12/2025 às 13:09
Patrocinada
Divulgação/FPS
Imagem de aulas de fisioterapia na FPS FOTO: Divulgação/FPS

A formação em Fisioterapia ganhou novos contornos nos últimos anos. O setor de saúde e bem estar vive um ritmo acelerado de modernização, e isso exigiu que a preparação dos futuros profissionais fosse além do básico.

Na Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), instituição com nota máxima no MEC, a união da prática precoce, infraestrutura avançada e ensino voltado para as demandas atuais do mercado, garante exatamente isso.

Fisioterapia na FPS: conheça mais sobre o curso nota máxima no MEC

O estudante encontra logo no início uma formação que se aproxima da vida real. A metodologia ativa de Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) estimula autonomia, análise de casos e capacidade de decisão. As discussões fortalecem a construção de um raciocínio clínico sólido, essencial na reabilitação, na prevenção e no cuidado integral.

Essa proposta se torna ainda mais concreta com a vivência prática antecipada. O vínculo com o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) insere o aluno em um dos complexos hospitalares mais reconhecidos do país.

Leia Também

A experiência também se estende à FisioFPS, clínica escola equipada com tecnologias de ponta e atendimento ao público, e ao Abrigo Cristo Redentor, ampliando o contato com diferentes perfis e necessidades.

“A infraestrutura do curso reforça esse protagonismo: são 24 laboratórios, incluindo espaços de terapias manuais, laboratório de marcha, oficina de ventilação mecânica, laboratório de prótese e órtese, oficina de pesquisa, laboratório de comunicação e o avançado Centro de Simulação Realística (CSim) — desenvolvido em parceria com o Ensino Einstein (SP) –. O ambiente permite treinos simulados e experiências imersivas, aproximando teoria e prática com segurança e realismo”, explica a coordenadora do curso de Fisioterapia da FPS, Doralice Gouveia.

A mesa digital anatômica, o acesso ao UpToDate e ao acervo digital da Minha Biblioteca completam o conjunto de ferramentas que ampliam o repertório acadêmico.

Iniciação científica e mercado de trabalho

Divulgação/FPS

Imagem de aulas de fisioterapia na FPS - Divulgação/FPS

A FPS também avança no campo da inovação. Projetos de iniciação científica, participação no Centro de Inovação IMIP FPS e programas como PIC e PIBIC aproximam o aluno da pesquisa e do empreendedorismo.

A parceria com a Neurobots amplia esse alcance ao permitir contato com o Exobots, exoesqueleto robótico utilizado em reabilitação neurológica pós AVC.

A formação cidadã é outro eixo importante. Projetos de extensão acontecem em espaços públicos, instituições de longa permanência, escolas, hospitais e comunidades. Entre as ações estão atividades na brinquedoteca do IMIP, programas voltados à saúde do trabalhador, iniciativas de esporte para pessoas com deficiência, ações de autocuidado em famílias e projetos direcionados ao envelhecimento ativo.

O curso também acompanha o crescimento da economia fitness e o aumento da busca por performance e longevidade. Disciplinas como biomecânica, cinesiologia, fisiologia do exercício e análise do movimento ajudam o estudante a desenvolver um olhar preciso para prevenção de lesões, otimização de resultados físicos e avaliação técnica.

O Programa Mentoring oferece acompanhamento individual e o PAEG mantém o vínculo com egressos que já atuam em hospitais, clínicas e serviços de referência, integrando o leque de oportunidades oferecido pelo ingresso na FPS.

“Essa sólida formação científica, associada à prática precoce, ao corpo docente altamente qualificado e à infraestrutura moderna, consolida a FPS como referência na formação de fisioterapeutas preparados para as transformações do mercado e comprometidos com uma atuação ética, segura e humanizada”, finaliza Doralice.

Tags

FPS JC360 JC360 Home

Autor

Bianca Tavares
Publicado por
Bianca Tavares
bviana@jc.com.br Mais informações

Sobre
Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

Telefone:(81) 3413.6410

Comentários

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.