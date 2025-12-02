Graduação em Fisioterapia na FPS oferece infraestrutura avançada e prática precoce

A formação em Fisioterapia ganhou novos contornos nos últimos anos. O setor de saúde e bem estar vive um ritmo acelerado de modernização, e isso exigiu que a preparação dos futuros profissionais fosse além do básico.

Na Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), instituição com nota máxima no MEC, a união da prática precoce, infraestrutura avançada e ensino voltado para as demandas atuais do mercado, garante exatamente isso.

Fisioterapia na FPS: conheça mais sobre o curso nota máxima no MEC

O estudante encontra logo no início uma formação que se aproxima da vida real. A metodologia ativa de Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) estimula autonomia, análise de casos e capacidade de decisão. As discussões fortalecem a construção de um raciocínio clínico sólido, essencial na reabilitação, na prevenção e no cuidado integral.

Essa proposta se torna ainda mais concreta com a vivência prática antecipada. O vínculo com o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) insere o aluno em um dos complexos hospitalares mais reconhecidos do país.

A experiência também se estende à FisioFPS, clínica escola equipada com tecnologias de ponta e atendimento ao público, e ao Abrigo Cristo Redentor, ampliando o contato com diferentes perfis e necessidades.

“A infraestrutura do curso reforça esse protagonismo: são 24 laboratórios, incluindo espaços de terapias manuais, laboratório de marcha, oficina de ventilação mecânica, laboratório de prótese e órtese, oficina de pesquisa, laboratório de comunicação e o avançado Centro de Simulação Realística (CSim) — desenvolvido em parceria com o Ensino Einstein (SP) –. O ambiente permite treinos simulados e experiências imersivas, aproximando teoria e prática com segurança e realismo”, explica a coordenadora do curso de Fisioterapia da FPS, Doralice Gouveia.

A mesa digital anatômica, o acesso ao UpToDate e ao acervo digital da Minha Biblioteca completam o conjunto de ferramentas que ampliam o repertório acadêmico.

A FPS também avança no campo da inovação. Projetos de iniciação científica, participação no Centro de Inovação IMIP FPS e programas como PIC e PIBIC aproximam o aluno da pesquisa e do empreendedorismo.

A parceria com a Neurobots amplia esse alcance ao permitir contato com o Exobots, exoesqueleto robótico utilizado em reabilitação neurológica pós AVC.

A formação cidadã é outro eixo importante. Projetos de extensão acontecem em espaços públicos, instituições de longa permanência, escolas, hospitais e comunidades. Entre as ações estão atividades na brinquedoteca do IMIP, programas voltados à saúde do trabalhador, iniciativas de esporte para pessoas com deficiência, ações de autocuidado em famílias e projetos direcionados ao envelhecimento ativo.

O curso também acompanha o crescimento da economia fitness e o aumento da busca por performance e longevidade. Disciplinas como biomecânica, cinesiologia, fisiologia do exercício e análise do movimento ajudam o estudante a desenvolver um olhar preciso para prevenção de lesões, otimização de resultados físicos e avaliação técnica.

O Programa Mentoring oferece acompanhamento individual e o PAEG mantém o vínculo com egressos que já atuam em hospitais, clínicas e serviços de referência, integrando o leque de oportunidades oferecido pelo ingresso na FPS.

“Essa sólida formação científica, associada à prática precoce, ao corpo docente altamente qualificado e à infraestrutura moderna, consolida a FPS como referência na formação de fisioterapeutas preparados para as transformações do mercado e comprometidos com uma atuação ética, segura e humanizada”, finaliza Doralice.