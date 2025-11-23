SSA 3: Arte como mecanismo de inclusão social é tema da redação da UPE

Alunos do terceiro ano do Ensino Médio realizaram a primeira etapa da prova do Sistema Seriado de Avaliação (SSA) 3, da UPE, na manhã deste domingo (23). No primeiro dia de exame, os estudantes encararam a tão temida a Redação.

Neste ano, o tema da Redação do SSA 3 foi: "A arte é um poderoso mecanismo de inclusão social pela exploração de saberes e pela expressividade".

A página da prova, liberada pela UPE após o começo do exame, apresentou um conjunto de imagens que contextualizam o papel histórico e social da arte. Os recursos visuais incluíam um cartaz motivacional, uma ilustração gerada por inteligência artificial e a fotografia de um painel artístico pintado no Recife.

SSA 3

Mais de 14 mil estudantes se inscreveram para a última etapa da seleção tradicional da Universidade de Pernambuco. Os inscritos concorrem a 1.810 vagas nos 58 cursos de graduação distribuidos pelos 12 campi da instituição.

No primeiro dia (23), candidatos realizam as provas de Redação, Linguagens e suas Tecnologias e de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. No domingo seguinte (30), alunos respondem questões de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

A classificação no SSA é feita através da média dos três anos de seleção e seus respectivos pesos. A 1ª fase tem peso 3, a segunda tem peso 3, e a última fase peso 4.

Prova do primeiro dia do SSA 3