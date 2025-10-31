Tira-Teima Enem: Aulão temático do GGE tira dúvidas com descontração na reta final

Professores do Colégio GGE vestiram uniformes e capas de super-heróis para transformar a vida dos alunos na última quinta-feira (30) no Teatro Guararapes, no Centro de Convenções de Pernambuco. O aulão temático reuniu estudantes das unidades do Recife, de Caruaru e de João Pessoa para uma tarde de revisão e descontração.

Os alunos puderam conferir a correção de uma bateria de questões relacionadas à Liga da Justiça, tema do evento. “O foco do aulão não é apenas acadêmico, mas também lúdico. E com a proposta de ser um momento de descontração. Para isso, todos os anos escolhemos um tema que norteia. Já fizemos sobre o universo de Harry Potter e de Star Wars, por exemplo. Sempre procuramos escolher temas que envolvam nosso aluno”, conta Katilini Oliveira, professora de Língua Portuguesa e uma das organizadoras do evento.

Katilini reforça que a temática influencia positivamente na energia dos estudantes, que ficam ainda mais animados vendo os professores trajados de personagens. “Não é apenas o fato de estar vestido com os personagens icônicos das histórias em quadrinhos e do cinema. O aulão também conta com dinâmicas antiestresse, e os alunos recebem um material impresso e camisas temáticos”, pontua.

Além disso, o evento reafirma o compromisso social do colégio: cada aluno levou 1 kg de alimento não perecível, que será doado posteriormente a instituições de caridade. Cerca de 2,5 toneladas de donativos foram arrecadadas.

Foram 17 professores destrinchando os pontos mais importantes para refrescar a memória dos alunos neste período que antecede o Enem. "É muito importante ter um evento como esse, temático, lúdico, para os alunos darem uma relaxada. Resolvemos também um monte de questões para dar uma revisada. Então, une-se uma revisão com um momento de descontração. Esse é o espírito do Aulão Tira-Teima do GGE", destaca Filipe Domingues, que ministra aulas de História.

Marcaram presença cerca de 2,5 mil alunos das unidades do GGE do Recife (Aldeia, Benfica, Boa Viagem e Parnamirim), Caruaru e João Pessoa, além de colégios parceiros. Matheus Siqueira é um dos estudantes que estava ansioso pelo evento. "Esse aulão é muito importante, não só para revisar para o Enem e SSA, mas também para dar uma descontraída. Nesse momento de muita tensão, é ótimo ver as brincadeiras, encontrar nossos amigos de outras unidades e aproveitar o momento", conta.

Além da revisão para a prova, os alunos puderam desfrutar de momentos de descontração, como pausas para se alongar e dançar. “O evento, por si só, visa a descompressão, o relaxamento e a motivação. O fato de a gente sair da sala de aula já é bastante importante. E, no dia do aulão, não tivemos aula convencional em nenhuma das unidades do GGE. Além disso, nos últimos dias, também temos feito algumas ações motivacionais diárias de relaxamento na escola”, destaca Katilini.

A professora afirma, ainda, que o evento tranquilizou os alunos bem preparados: “O estudante que está se preparando o ano inteiro, evidentemente, no aulão, viu a culminância das habilidades mais recorrentes. Então, trouxemos questões autorais que contemplem essas habilidades, mas que ao mesmo tempo não confundam os estudantes, porque sabemos que as questões emocionais são muito importantes. A emoção bem trabalhada vai fazer com que, de fato, o candidato consiga fluir durante a prova.”

O aulão contou com transmissão de flashs no perfil do Instagram do GGE, mostrando dicas importantes para a reta final e detalhes do evento.

Quando é o Enem?

O Enem 2025 será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro em todo o Brasil, com exceção de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, cujos estudantes terão o exame aplicado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.

No primeiro dia do exame, os estudantes respondem questões de Linguagens, códigos e suas tecnologias e Ciências Humanas e suas tecnologias, além de redigir uma redação. No domingo seguinte, é a vez de Ciências da Natureza e suas tecnologias e Matemática.



