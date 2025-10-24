Redação

Enem 2025: o que os textos nota mil têm em comum

Nas últimas semanas, é mais importante manter uma rotina equilibrada do que estudar até de madrugada; provas do Enem acontecem em breve

Publicado em 24/10/2025 às 9:25
Imagem ilustra estudante fazendo prova em alusão ao Enem FOTO: iStock

Alcançar a nota mil na redação do Enem é o sonho de muitos estudantes, mas poucos chegam lá.

Embora cada texto tenha um estilo próprio, os que têm a nota máxima costumam compartilhar alguns pontos em comum que fazem toda a diferença.

Veja mais abaixo.

Redação Nota Mil Enem

1. Domínio da estrutura

Os textos nota mil seguem à risca o formato exigido pelo Enem: introdução, desenvolvimento e conclusão bem delimitadas.

Cada parágrafo cumpre uma função, com uma progressão de ideias. 

2. Clareza e coesão nas ideias

A conexão entre as partes do texto é um dos maiores diferenciais. O uso de conectivos adequados ("Ademais") é o que ajuda a tornar a leitura melhor e mais fluida.

Além disso, frases bem construídas e um vocabulário amplo ajudam o corretor a entender a mensagem sem esforço.

3. Repertório sociocultural

Os melhores textos trazem referências socioculturais relevantes e bem relacionadas ao tema.

Ou seja, filmes, livros, acontecimentos históricos e citações são bem colocados. 

4. Proposta de intervenção detalhada e viável

Na conclusão, os textos nota mil apresentam uma proposta de intervenção completa, que respeita os direitos humanos e pode ser executada.

Eles costumam indicar quem deve agir, como e com qual objetivo. Isso demonstra um bom domínio da competência 5.

Enem 2025

Conforme anunciou o Ministério da Educação, quase 5 milhões de pessoas estão inscritas para realizar o Enem 2025. O Exame é a principal porta de entrada dos estudantes para o nível superior.

As provas acontecem em dois domingos, marcados neste ano para 9 e 16 de novembro

Apenas em Belém, Ananindeua e Marituba (PA), as provas serão realizadas em outros dias: 30/11 e 7/12, devido à COP30.

