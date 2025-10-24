Como a UNINASSAU está integrando a Inteligência Artificial à sala de aula

A Inteligência Artificial e seu uso na educação já é uma realidade: está dentro das salas de aula, mudando a forma de aprendizado e também de ensino. De acordo com a Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior (Abmes), em parceria com a Educa Insights, 7 em cada 10 estudantes universitários - ou que possuem interesse em cursar uma faculdade - utilizam com frequência ferramentas de IA, como ChatGPT e Gemini.

A pesquisa, feita em julho de 2024, reflete o aumento constante do uso da IA como auxílio no processo de aprendizagem, e também como forma de suporte para o perfil profissional. Alguns fatores podem estar ligados a este cenário, como acesso a conteúdos diversificados, eficiência e rapidez para dúvidas ou problemas e o fácil acesso por meio do próprio celular.

Pensando nisso, a Uninassau, integrante do Grupo Ser Educacional, lança um curso livre e gratuito voltado para a IA, envolvendo seus alunos e o ecossistema inovador ProfissionAIs. A ideia é preparar estudantes e profissionais para as transformações do mercado.



A proposta está em sintonia com o posicionamento da instituição e com as tendências tecnológicas que orientam a preparação dos alunos para o futuro. A formação em Inteligência Artificial é destinada a estudantes dos cursos presenciais, EAD e pós-graduação do Grupo. O curso, totalmente online e assíncrono, tem carga horária de 20 horas e foco prático na aplicação da tecnologia em diferentes áreas do conhecimento.

“O conteúdo reafirma nosso compromisso com uma educação inovadora, atenta às transformações da aprendizagem no cenário digital”, destaca Simone Bérgamo, diretora acadêmica do Ser Educacional.

Iniciativa integra IA aos estudos

O curso lançado pela UNINASSAU agora também faz parte do cronograma acadêmico. Na prática, ele está sendo oferecido no semestre atual como disciplina opcional para alunos do segundo período de diversas áreas, com carga horária de 40 horas. As aulas, por sua vez, são síncronas e contam com o acompanhamento do professor responsável.



Laboratório da UNINASSAU - Divulgação

Para a diretora Simone Bérgamo, a realização da disciplina funciona como um pontapé inicial sobre o tema. "Por meio dele, nossos alunos tiveram a oportunidade de ter acesso a um curso de inteligência artificial generativa. A importância é fazer com que eles se sintam motivados, despertem sua curiosidade e tenham interesse em sempre buscar mais", reflete.

Dentro da UNINASSAU, profissionais já aplicam a IA de forma didática no dia a dia. O professor Heytor Neco, da área de Saúde, relata usar a tecnologia para otimizar o planejamento das aulas. “Atualmente, quando vou planejar alguma aula, utilizo a IA para saber se o roteiro está organizado didaticamente e com um storytelling legal.”, defende. O case de Neco reflete o levantamento da McKinsey & Company, de 2024, o qual mostra que 68% dos professores acreditam que a Inteligência Artificial pode melhorar a personalização do ensino e, na prática, torná-la mais acessível para o aluno.



Ainda assim, a curadoria humana não perde sua força: torna-se, na verdade, cada vez mais necessária e insubstituível por tais ferramentas, devido à capacidade crítica e de interpretação, como ressalta o professor. "Digo aos meus estudantes que a IA precisa ser utilizada como um apoio didático e não como um substitutivo", pontua o professor.

A IA e o futuro do mercado de trabalho



Inteligência artificial. - iStock.

Para além das portas da instituição, a UNINASSAU pensa no mercado de trabalho e quais são os impactos da Inteligência Artificial a longo prazo. Por isso, o Grupo lança o chamado ProfissionAIs - ecossistema que une tecnologia e educação para impulsionar carreiras.

A plataforma é responsável por oferecer conteúdos exclusivos e atualizados - como artigos e estudos de caso - para democratizar o acesso ao conhecimento sobre a IA e também preparando para um mercado que é constantemente influenciado pela tecnologia.

Essa iniciativa está integrada à série documental "ProfissionAIs do Presente", disponível na UNINASSAU Play. A produção, apresentada por Marcelo Bissuh, explora histórias reais de profissionais que utilizam a IA para aumentar a produtividade e inovar, reforçando o conceito central de “human in control”: a tecnologia como ferramenta a serviço do desenvolvimento humano.

Neste cenário em que a IA está cada vez mais integrada, o Brasil surge como o 5º país do mundo em adoção desse tipo de ferramenta na educação, de acordo com relatório da UNESCO feito em 2024. A UNINASSAU, por sua vez, contribui para esse movimento se colocando como aliada à tecnologia, formando profissionais preparados para integrar a inovação ao cotidiano e transformar conhecimento em impacto real na sociedade.