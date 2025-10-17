Feira de Trabalhabilidade da UNINASSAU: conexões profissionais e oportunidades de mercado

No cenário do mercado de trabalho atual, que vive em constante mudança e atualizações, estar preparado é essencial — seja no direcionamento da carreira ou no desenvolvimento de habilidades e networking. Unindo todas essas propostas, o Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU) realizou a Feira de Trabalhabilidade 2025.2 entre os dias 14 e 17 de outubro.

O evento foi voltado para estudantes, profissionais e empresas, e contou com a parceria da UNINASSAU Recife e Paulista, junto às Faculdades UNINASSAU Olinda e Costa Dourada.

Quem compareceu pôde aproveitar palestras, oficinas, capacitações, consultorias de carreira, orientações para entrevistas e elaboração de currículos. A iniciativa foi uma oportunidade ímpar para se destacar como profissional e traçar metas realistas e estratégicas para o rumo da própria carreira.

Marcas e empresas participaram da feira da UNINASSAU

A Feira de Trabalhabilidade reafirmou o compromisso da UNINASSAU em gerar impacto social por meio da educação, oferecendo acesso, capacitação e oportunidades tanto para alunos quanto para o público em geral.

Para a professora doutora Simone Bérgamo, diretora acadêmica nacional do Grupo Ser Educacional, a Feira de Trabalhabilidade representa uma ponte essencial entre formação e mundo profissional. "Nossa missão é formar profissionais preparados para atuar com alto desempenho e atender às exigências de um mercado em permanente evolução", destacou. "Essa ação amplia as oportunidades tanto para nossa comunidade acadêmica quanto para a população em geral, aproximando estudantes e profissionais das demandas reais do mundo do trabalho".

Diversas empresas parceiras se aliaram à UNINASSAU e marcaram presença na Feira de Trabalhabilidade 2025.2, oferecendo também vagas de emprego e estágio.

Outro diferencial do evento foi a possibilidade de cadastro na rede social Peixe30, voltada para o mercado profissional, que conta com mais de 6 mil oportunidades em todo o país. Todo o evento foi gratuito e aberto ao público.

A Feira de Trabalhabilidade 2025.2 encerrou deixando um saldo positivo entre os participantes e parceiros. Ao longo dos quatro dias, reuniu centenas de visitantes e promoveu conexões importantes entre estudantes, empresas e profissionais do mercado. A iniciativa reforçou o papel da UNINASSAU como uma instituição comprometida em transformar vidas por meio da educação e da empregabilidade.