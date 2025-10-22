Enem 2025: Quando sai o local de prova? Veja previsão

A pouco menos de um mês para o Enem 2025, os estudantes desejam saber quando o local de prova será divulgado.

A informação é fundamental para o candidato organizar a logística dos dois dias de prova, organizando o horário de saída, por exemplo, e demais detalhes.

Até o momento, o Ministério da Educação (MEC) ainda não disponibilizou os locais de prova para os candidatos. No entanto, há uma previsão baseada em anos anteriores. Confira logo abaixo.

Local de prova Enem

O Inep, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, disponibiliza o Cartão do Participante, com informações que incluem o local onde o exame será realizado.

Com base nas edições anteriores, espera-se que o local de prova do Enem 2025 seja comunicado na última semana de Outubro, por volta do dia 28.

Ou seja, a informação deve ser liberada cerca de 10 a 12 dias antes do primeiro domingo de prova, marcado para 9 de novembro.

Redação

A redação do Enem continua sendo um dos pontos mais decisivos da prova. Neste ano, ela será aplicada no dia 9 de novembro, junto à prova de Linguagens.

No texto, cinco competências serão avaliadas: desde o domínio da norma-padrão até à estrutura da proposta de intervenção.