Enem

Enem 2025: os 3 assuntos mais cobrados em Matemática

Na reta final para o exame, é importante revisar os tópicos para cada dia de prova, com foco nos assuntos mais cobrados pelas disciplinas

Fernanda Cysneiros
Fernanda Cysneiros
Publicado em 03/10/2025 às 13:25
Notícia
iStock
Imagem ilustra estudantes sentados realizando prova FOTO: iStock

Em novembro, o Enem 2025 será aplicado para mais de 4 milhões de candidatos inscritos para a prova. 

O segundo dia do Exame, marcado para o dia 16 de novembro, conta com 90 questões objetivas, sendo 45 de Matemática.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem


Os assuntos que mais caem em Matemática

1. Funções

O Enem cobra funções de 1º e 2º grau, exponenciais e logarítmicas, em situações do cotidiano, como cálculos de juros e análise de gráficos.

2. Geometria

Questões de área, perímetro, volume e ângulos aparecem com frequência. Além disso, a geometria espacial é bastante cobrada em problemas do dia a dia.

3. Aritmética e Proporcionalidade

Razão, proporção, regra de três, porcentagem e escalas estão entre os temas mais diretos da prova. 

Enem 2025

As provas objetivas e a redação do Enem 2025 (Exame Nacional do Ensino Médio) serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro para milhões de estudantes brasileiros.

De forma excepcional, o Enem será aplicado em 30 de novembro e 7 de dezembro em Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará. A mudança se deve ao acontecimento da COP30, a 30ª Conferência das Nações Unidas.

O Exame é a principal porta de entrada de instituições de ensino superior no país, através do Sisu (Sistema de Seleção Unificada).

Tags

enem Enem 2025

Autor

Fernanda Cysneiros
Publicado por
Fernanda Cysneiros
fcarvalho@ne10.com.br Mais informações

Sobre
No NE10 Interior e JC, sou jornalista especializada em benefícios sociais, como Bolsa Família e PIS. Minha missão é ajudar a população a se informar com credibilidade, além de auxiliar no setor de serviços e pagamentos.

Idiomas:Inglês, Espanhol e Francês

Telefone:(81) 3413.6410

Cargo:Repórter Júnior

Cursos:SEO de Conteúdo, SEO Técnico, UX, CRO e Algoritmos do Google - 2024 | Como Cobrir Pautas Criminais (Abraji) - 2023 | SEO Master Class - 2023 | Curso de Produção e Revisão de Contéudo; Wordpress e Copywriting - 2022

Comentários

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.