Enem 2025: os 3 assuntos mais cobrados em Matemática

Em novembro, o Enem 2025 será aplicado para mais de 4 milhões de candidatos inscritos para a prova.

O segundo dia do Exame, marcado para o dia 16 de novembro, conta com 90 questões objetivas, sendo 45 de Matemática.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem





Os assuntos que mais caem em Matemática

1. Funções

O Enem cobra funções de 1º e 2º grau, exponenciais e logarítmicas, em situações do cotidiano, como cálculos de juros e análise de gráficos.



2. Geometria

Questões de área, perímetro, volume e ângulos aparecem com frequência. Além disso, a geometria espacial é bastante cobrada em problemas do dia a dia.

3. Aritmética e Proporcionalidade

Razão, proporção, regra de três, porcentagem e escalas estão entre os temas mais diretos da prova.

Enem 2025

As provas objetivas e a redação do Enem 2025 (Exame Nacional do Ensino Médio) serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro para milhões de estudantes brasileiros.

De forma excepcional, o Enem será aplicado em 30 de novembro e 7 de dezembro em Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará. A mudança se deve ao acontecimento da COP30, a 30ª Conferência das Nações Unidas.

O Exame é a principal porta de entrada de instituições de ensino superior no país, através do Sisu (Sistema de Seleção Unificada).