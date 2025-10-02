Enem 2025: 4 obras de arte que o Enem adora cobrar na prova

Prova

A prova de Linguagens pode contar com questões de obras de arte. Em edições passadas, há menções sobre o Modernismo, Barroco, Renascimento, etc.

Para os estudantes que irão realizar o Enem 2025, o Exame será aplicado no mês de dezembro. A pouco mais de um mês para a prova, e é importante estar em dia com os diferentes assuntos cobrados.

Para a prova de linguagens, algumas obras de arte são referenciadas com frequência. Confira nesta matéria alguns exemplos que podem ajudar você a garantir uma boa nota em Linguagens.

Enem 2025

A edição deste ano acontece nos dias 9 e 16 de novembro para quase todo o país, com exceção de algumas cidades do Pará - que irão recepcionar a COP30.

No primeiro domingo (9), os milhões de candidatos inscritos irão responder uma prova objetiva de "Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias", com 90 questões, além de uma redação

Obras de arte mais cobradas no Enem

Na prova de Linguagens, o Enem tende a cobrar movimentos artísticos e socioculturais, além de utilizar obras como exemplos para as questões.

Alguns textos exploram diretamente o tipo de obra ou período na história, enquanto outras apenas utilizam as imagens para ilustrar. Alguns exemplos relevantes para a revisão são:

  • Guernica, de Pablo Picasso
  • O Grito, de Edvard Munch
  • Independência ou Morte, de Pedro Américo
  • A Redenção de Cam, de Modesto Brocos

É importante estudar o contexto das obras para entender o que pode ser cobrado. Além disso, também é possível utilizar a arte na própria redação, para aumentar o repertório sociocultural. 

