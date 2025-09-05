INSCRIÇÃO

Enem 2025: Nordeste é a região com maior número de inscritos

Provas do Enem 2025 acontecerão nos dias 9 e 16 de novembro para gande parte do Brasil. Belém, Ananindeua e Marituba farão as provas posteriormente

JC360
JC360
Publicado em 05/09/2025 às 12:44 | Atualizado em 05/09/2025 às 16:12
Notícia
Freepik
Redação do Enem é uma das provas mais aguardadas do exame FOTO: Freepik

O Nordeste é a região com a maior quantidade de inscritos no Enem 2025 (Exame Nacional do Ensino Médio). Dos mais de 4,8 milhões de participantes em todo o Brasil, 1.737.789 são nordestinos, incluindo 587.935 estudantes que estão concluindo o ensino médio. Os dados foram divulgados pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) no Painel Enem 2025.

Inscrições por região

Depois do Nordeste, a região Sudeste aparece em segundo lugar, com 1.631.563 inscritos. Em seguida, o Norte registrou 561.004 inscrições, o Sul, 492.876, e o Centro-Oeste, 388.106.

A nível estadual, São Paulo lidera o ranking com 751.648 inscrições, seguido por Minas Gerais e Bahia. No outro extremo, os estados com o menor número de candidatos são Amapá, Acre e Roraima. A capital paulista, por si só, contabilizou 197.626 inscritos.

Atendimentos especiais

Para garantir a acessibilidade no exame, o Enem 2025 aprovou 116.541 solicitações de atendimento especializado. As pessoas com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) representam o maior grupo, com 41.732 pedidos. Em seguida, vêm os candidatos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e baixa visão.

Entre os recursos de acessibilidade mais solicitados estão o tempo adicional de prova, o auxílio para leitura, a correção diferenciada e o auxílio para transcrição.

Datas das provas

As provas do Enem 2025 acontecerão em duas datas: 9 e 16 de novembro. No entanto, por conta da COP30, os participantes de Belém, Ananindeua e Marituba (PA) farão as provas em um período diferente, nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.

Que alimentos levar na hora da prova do Enem?

Com informações da Agência Brasil

Tags

enem inscrição nordeste

Autor

JC360
Publicado por
JC360
editores@jc.com.br Mais informações

Comentários

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.