Enem 2025: Nordeste é a região com maior número de inscritos

O Nordeste é a região com a maior quantidade de inscritos no Enem 2025 (Exame Nacional do Ensino Médio). Dos mais de 4,8 milhões de participantes em todo o Brasil, 1.737.789 são nordestinos, incluindo 587.935 estudantes que estão concluindo o ensino médio. Os dados foram divulgados pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) no Painel Enem 2025.

Inscrições por região

Depois do Nordeste, a região Sudeste aparece em segundo lugar, com 1.631.563 inscritos. Em seguida, o Norte registrou 561.004 inscrições, o Sul, 492.876, e o Centro-Oeste, 388.106.

A nível estadual, São Paulo lidera o ranking com 751.648 inscrições, seguido por Minas Gerais e Bahia. No outro extremo, os estados com o menor número de candidatos são Amapá, Acre e Roraima. A capital paulista, por si só, contabilizou 197.626 inscritos.

Atendimentos especiais

Para garantir a acessibilidade no exame, o Enem 2025 aprovou 116.541 solicitações de atendimento especializado. As pessoas com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) representam o maior grupo, com 41.732 pedidos. Em seguida, vêm os candidatos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e baixa visão.

Entre os recursos de acessibilidade mais solicitados estão o tempo adicional de prova, o auxílio para leitura, a correção diferenciada e o auxílio para transcrição.

Datas das provas

As provas do Enem 2025 acontecerão em duas datas: 9 e 16 de novembro. No entanto, por conta da COP30, os participantes de Belém, Ananindeua e Marituba (PA) farão as provas em um período diferente, nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.

Com informações da Agência Brasil