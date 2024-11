Nota do ENEM: estudantes podem garantir vaga e realizar sonho de faculdade na UNINASSAU

A nota do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) é amplamente utilizada como um critério de entrada em universidades públicas e privadas.

Na UNINASSAU, por exemplo, os estudantes podem aproveitar o desempenho no vestibular deste ano para apostarem em um curso superior em 2025.

A instituição aceita as notas dos últimos anos como forma de ingresso. Para se candidatar, o estudante não poderá ter zerado em nenhuma das provas.

Entre as opções dos cursos, a faculdade abrange diversas áreas do conhecimento, incluindo Ciências Humanas, Exatas e Saúde.

Dentre os destaques, estão os cursos de:

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Ciências Contábeis

Direito

Enfermagem

Pedagogia

Psicologia

O curso de Medicina também conta com a opção de entrada via nota do ENEM. No site da UNINASSAU, há prazos específicos para o envio dos documentos.

Por que escolher a UNINASSAU?

A UNINASSAU tem uma metodologia de ensino de destaque, que integra teoria e prática. A instituição também oferece programas de iniciação científica e projetos de extensão que conectam os alunos ao mercado de trabalho.

"Por meio de parcerias com empresas renomadas, proporcionamos aos estudantes o acesso a cursos e certificações que enriquecem o currículo e aumentam a empregabilidade", explica o Diretor da UNINASSAU Caxangá, Gregório Oliveira.

Inclusive, o Prouni (Programa Universidade para Todos) e o FIES (Fundo de Financiamento Estudantil) podem ajudar a custear o acesso à faculdade, com opções de bolsas ou financiamentos.

UNINASSAU Play

Para auxiliar na melhor formação do estudante, a instituição também oferta um streaming educacional gratuito, o UNINASSAU Play.

"A plataforma promove inovação e uma experiência imersiva, conectando os alunos com o mercado por meio de formações e conteúdos exclusivos", complementa o diretor.



Cursos EaD

Em 2024, a faculdade mantém o compromisso com a inovação, incorporando novas tecnologias e metodologias de ensino para aprimorar a experiência acadêmica, além de cursos que atendem ao mercado de trabalho.

Para os diversos cursos, há modalidades EaD e presencial, atendendo às demandas do mercado e às necessidades dos estudantes.

"No Ensino a Distância, os candidatos podem entrar por meio das seguintes opções: Vestibular Programado, nota do ENEM, portador de diploma ou transferência de outra instituição", finaliza Gregório.